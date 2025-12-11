Antiviolencia solicita el cierre del Sánchez Pizjuán durante un mes por el lanzamiento de objetos en el derbi ante el Betis

La Policía vigila el comportamiento de los aficionados sevillistas en las gradas. EFE

Los Biris Norte se hicieron notar durante el pasado 30 de noviembre durante el derbi ante el Betis y el lanzamiento de objetos que propiciaron en el terreno de juego va a tener importantes consecuencias.

La Comisión Antiviolencia ha propuesto la clausura del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros al Sevilla.

El conjunto bético, por su parte, deberá abonar 30.000 euros por el "incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi".

Munuera Montero explica a Pellegrini y Almeyda su decisión de parar el partido. EFE

Todo empezó en el minuto 80 cuando Munuera Montero fue a hablar por primera vez con el delegado de campo del Sevilla para que hicieran saber por megafonía que los aficionados cesaran en su empeño de lanzar objetos al césped.

Sin embargo, ese aviso no sirvió de nada a tenor de lo reflejado posteriormente. Con el 0-2 en contra y después de la expulsión por roja directa de Isaac Romero, quien hizo una falta por detrás sin balón a Valentín Gómez, el partido estaba ya visto para sentencia y un sector de la afición hispalense mostró su enfado.

De acuerdo con el protocolo, Munuera Montero se marchó al vestuario y pidió a los jugadores que hicieran lo propio. El partido quedaba interrumpido durante 15 minutos y ningún futbolista permanecería ya sobre el verde hasta la reanudación.

Cabe destacar que la sanción no tiene efectos inmediatos y que el Sevilla recurrirá en todas las instancias posibles. Antiviolencia ha hecho una propuesta ante la que el club hispalense presentará alegaciones. De ahí resultará la sanción.

Sin embargo, esta sanción será recurrida por el club en la vía administrativa y si llegara el caso, ante los juzgados de lo contencioso.

El comunicado de Antiviolencia

Antiviolencia explica que "el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales como Biris Norte o Bukaneros".

Recuerda, además, que "la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe expresamente dar 'promoción o apoyo' a grupos de seguidores radicales".

"Sin embargo, el derbi sevillano comenzó con el despliegue en un fondo del Ramón Sánchez-Pizjuán de un gran tifo de homenaje a los Biris en el 50 aniversario de su fundación", precisa.

Las frases del colegiado al detener el derbi. #DeportePlus pic.twitter.com/dCfjVcJMFj — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2025

La comisión indica que "la pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido".

"El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales", agrega Antiviolencia en una nota de prensa.

Por otra parte, la comisión abunda en que "en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron otras pancartas incitadoras del odio, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family antes del partido, investigada por la Policía Nacional".