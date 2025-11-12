Drinkwater, de ganar 45 M€ en la Premier League a reinventarse como albañil: "El dinero no resuelve nada"

Drinkwater, durante su etapa en el Chelsea y en una obra Europa Press / Captura de pantalla

La historia de Danny Drinkwater representa uno de los casos más sorprendentes de transformación en el fútbol moderno. El inglés de 35 años pasó de ser campeón de la Premier League a trabajar en obras de construcción, demostrando que la riqueza material no siempre trae consigo la felicidad ni resuelve las crisis personales.

Durante su carrera profesional en Inglaterra, Drinkwater acumuló aproximadamente 45 millones de euros en salarios. La mayor parte de esta fortuna provino de sus cinco años en el Chelsea, donde cobró alrededor de 34,7 millones de euros.

A pesar de estas cifras astronómicas, solo disputó 23 partidos en Stamford Bridge, equivaliendo a ganar aproximadamente 1.51 millones de euros por cada encuentro que jugó.

El período más dorado de Drinkwater fue en el Leicester City, donde se convirtió en parte del histórico equipo que ganó la Premier League en 2016.

En esa temporada, junto a N'Golo Kanté, fue fundamental en el mediocampo del equipo dirigido por Claudio Ranieri. Tras ese éxito, fichó por el Chelsea en septiembre de 2017 por 35 millones de libras, esperando continuar su trayectoria en ascenso. Sin embargo, lo que sucedió después fue completamente diferente.

Durante sus años en el Chelsea, Drinkwater se vio atrapado en un ciclo de lesiones, falta de oportunidades y problemas personales. Cobró un salario de hasta 120.000 libras por semana, aproximadamente 6.24 millones de euros anuales, sin poder demostrar su calidad en el campo.

Esta desconexión entre ingresos y rendimiento deportivo se convirtió en un lastre tanto para el club como para el propio futbolista.

La caída en espiral

Los problemas comenzaron mucho antes de su retiro. En 2019, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, chocando su Range Rover contra un muro. Ese mismo año sufrió una brutal agresión fuera de una discoteca en Mánchester. Pero los reveses no fueron solo legales; también personales y empresariales.

Drinkwater invirtió sus ganancias futbolísticas en negocios de restauración, un movimiento que resultó catastrófico. Su restaurante FoodWell acumuló aproximadamente 2 millones de libras en deudas en apenas un año, mientras que su otro negocio, Firefly, cerró con más de 1 millón de libras en deudas.

En total, perdió alrededor de 900.000 euros de su dinero personal en estas aventuras empresariales fallidas.

Reinvención como albañil

En octubre de 2023, a los 33 años, Drinkwater anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. Meses después, en julio de 2024, sorprendió al mundo publicando una fotografía en Instagram donde aparecía trabajando en una obra de construcción con chaleco naranja fluorescente.

La imagen generó una avalancha de comentarios burlones en redes sociales, con críticos sugiriendo que había "tocado fondo".

Sin embargo, Drinkwater respondió con una honestidad desconcertante: "He recibido muchos mensajes. Me gusta lo que hago ahora. Es una decisión personal". En otra ocasión añadió enfáticamente: "Me encanta estar en la obra trabajando duro. Es mi elección".

Actualmente trabaja en la construcción y renovación de propiedades en el área de Manchester, además de participar en ligas de fútbol dominical con otros exjugadores de la Premier League como Papiss Cissé y Stephen Ireland.

Lo más revelador de la historia de Drinkwater es su reflexión sobre el dinero. A pesar de haber ganado millones, afirma categóricamente: "El dinero no resuelve nada. El cheque de pago realmente no ayuda en nada, ni siquiera piensas en el dinero" y "cualquiera que piense que ganar buen dinero resolverá todos tus problemas está equivocado. La salud mental es más importante que lo físico".

Su transformación de futbolista millonario a obrero representa una poderosa lección sobre la fragilidad de las carreras deportivas y la importancia de la salud mental y la satisfacción personal por encima de las cifras en la cuenta bancaria.