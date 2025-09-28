Carvajal sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha y es seria duda para El Clásico

Siguen las malas noticias para el Real Madrid después de la dolorosa derrota sufrida en el derbi contra el Atlético de Madrid. Dani Carvajal sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha y estará alejado de los terrenos de juego durante un mes.

El lateral del conjunto blanco sufrió una dura entrada de Nico González durante la primera parte en el Metropolitano donde ya evidenció claros gestos de dolor. Continuó sobre el césped sin aparentes problemas y fue sustituido por Camavinga en el minuto 59.

Ha sido este sábado cuando el Real Madrid ha anunciado la lesión de su futbolista, quien podría perderse El Clásico del próximo 26 de octubre. Los plazos son muy justos y hay que recordar que Carvajal viene de superar una lesión muy grave.

Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

Podría llegar, pero lo que es seguro es que se perderá el duelo de este martes en Champions contra el Kairat, aunque tampoco iba a disputarlo por sanción, y el último antes del parón internacional frente al Villarreal.

Su presencia está también descartada para el duelo contra el Getafe del 19 de octubre y del choque en el Bernabéu ante la Juventus. Tras el duelo frente a los transalpinos llegaría el Madrid - Barça también en el feudo blanco.

Problemas en defensa

La baja de Carvajal supone un verdadero quebradero de cabeza para Xabi Alonso en su defensa. Ahora mismo, deberá afrontar por lo menos cinco partidos sin ningún lateral derecho puro en su plantilla.

Hace unas semanas fue Trent quien cayó en el dique seco y la lesión de Carvajal obligará al técnico donostiarra a reinventarse. Lo lógico, como ha ocurrido en estos partidos, es que sea Asencio quien haga de parche.

Sin embargo, el hecho de que el canterano desplace su posición genera también un incoveniente en la posición de central. Rüdiger está lesionado lo que lleva a que Militao y Huijsen tengan que jugarlo prácticamente todo.

Algo que no es lo más idóneo para el brasileño que viene de dos lesiones muy graves. De hecho, fue sustituido en el descanso del derbi precisamente por Asencio por unas molestias en el pie que sufrió fruto de una patada de Sorloth.

El brasileño estará tres días con tratamiento y el cuerpo médico espera que pueda estar en condiciones de jugar el próximo sábado ante el Villarreal.