Lamine Yamal, el niño prodigio que se pone la 'corona' en la Selección: dos años de récords y su ambición por el Mundial

El 8 de septiembre de 2023, con España ya ganando 4-0 ante Georgia, un adolescente de 16 años y 57 días saltó al césped para escribir historia. Lamine Yamal no solo se convirtió en el debutante más joven de la selección española, sino que coronó su estreno con un golazo que lo estableció como el goleador más precoz de la Selección.

Dos años después, ese niño prodigio que llegó desde los humildes barrios de Mataró se ha transformado en la referencia indiscutible de una España que mira al Mundial 2026 con él como estandarte.

La decisión de Luis de la Fuente de convocar a Lamine con apenas 106 minutos disputados en el primer equipo del Barcelona despertó dudas y controversias por toda España. Muchos consideraban arriesgado apostar por un chico que había jugado solo siete minutos contra el Betis en la temporada 2022-23 y 99 en las primeras jornadas de la siguiente.

Sin embargo, el seleccionador vio algo especial en aquel extremo que había llegado a La Masía procedente de La Torreta de Granollers a los siete años de edad.

El contexto de su debut con España fue perfecto. Con el partido prácticamente sentenciado, Lamine entró en el minuto 40 por la lesión de Dani Olmo, liberado de presión. Su gol llegó en el minuto 73, tras una asistencia de Nico Williams, su "hermano" en ataque, con un zurdazo impecable que batió a Mamardashvili perfectamente.

👏🏻 ¡¡𝗘𝗡𝗛𝗢𝗥𝗔𝗕𝗨𝗘𝗡𝗔, Lamine Yamal!!



Con 16 años y 57 días, el extremo internacional del @FCBarcelona se convierte en el jugador más joven 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 en debutar con la @SEFutbol.



📅 ¡Una fecha para recordar!



ℹ️ https://t.co/9fCUnXixnd



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 |… pic.twitter.com/JQZBc6TejX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

"Estoy viviendo un sueño, tengo que dar gracias a compañeros y al entrenador por la confianza", declaró tras el partido con una sonrisa que reflejaba la magnitud.

Lluvia de récords

Desde aquel debut histórico, Lamine ha convertido cada aparición con la Selección en una nueva página de los libros de récords de precocidad española absolutamente increíbles.

En 21 partidos internacionales ha acumulado 6 goles y 8 asistencias, participando directamente en un gol cada 99 minutos jugados con la selección nacional española. Sus registros de precocidad son abrumadores: el futbolista más joven en disputar una Eurocopa con 16 años y 338 días, récord histórico del torneo continental europeo.

También es el más joven en marcar en la Eurocopa con 16 años y 362 días, y en conquistarla con 17 años y 1 día de edad. En la Nations League 2025 siguió escribiendo historia ante Francia. Se convirtió en el autor más joven de un tanto de penalti con 17 años y 327 días.

Ese mismo partido logró ser el autor más joven de un doblete con la selección española, superando el récord histórico de Julen Guerrero de 19 años. Su estadística contra Francia es especialmente llamativa: tres goles en enfrentamientos directos, convirtiéndose en la pesadilla particular de los galos en competiciones oficiales recientes.

De promesa a realidad

La pasada Eurocopa marcó la transformación definitiva de Lamine de promesa a realidad. A los 16 años se convirtió en el jugador más joven en disputar una final de torneo internacional importante, superando incluso a Pelé en el Mundial 1958 en Brasil.

Su rendimiento fue extraordinario: cuatro asistencias y el gol más joven de la historia del torneo ante Francia en semifinales con un zurdazo desde fuera del área. El premio al mejor jugador joven de la Eurocopa coronó una actuación que cambió para siempre su estatus en el fútbol mundial y español contemporáneo.

Fue el primer jugador en marcar o asistir en cuartos de final, semifinal y final de una Eurocopa, igualando con cuatro asistencias la línea histórica. Su influencia trascendió los números: España recuperó su ADN de fútbol directo y vertical, buscando constantemente a sus extremos con balones largos y precisos.

El trofeo continental consolidó su estatus como el futbolista joven más prometedor del mundo, abriendo las puertas a reconocimientos individuales posteriores como el Balón de Oro.

Sensación de líder

La mentalidad ganadora de Yamal se refleja en sus declaraciones y actitud. "Voy a ganar la Champions League y el Mundial", afirmó con rotundidad absoluta.

Su filosofía es clara: "No pienso en cuántos años me quedan por delante, quiero ganar ahora", demostrando una ambición que no conoce límites en absoluto.

El jugador ha asumido conscientemente el rol de líder generacional. "A los que dicen que estoy crecido les digo que mientras gane, no me pueden decir nada".

Lamine Yamal. durante el partido ante el Rayo Vallecano. REUTERS

"Solo quiero decirles a los aficionados que estaremos ahí, luchando, y que la Champions League llegará a casa. Y la Copa del Mundo también", prometió públicamente.

Su madurez mental contrasta con su juventud física. A los 18 años habla de "la época de Lamine Yamal" como sinónimo de "la época del Barcelona". Luis de la Fuente reconoce su importancia: "Lamine es un futbolista que va a hacer historia. Hay que darle tranquilidad, prudencia", afirma el seleccionador español.

El técnico, quien lo defendió desde el primer día, ve en él al líder natural de un proyecto construido específicamente alrededor de su figura diferencial.

Rumbo al Mundial

Ahora, Lamine afronta un nuevo capítulo en su corta pero brillante carrera. Llega el momento de pensar en el Mundial del próximo verano y todas las miradas están puestas en él.

España es una de las principales candidatas al título y gran parte de sus argumentos recaen sobre lo que haga el '10' del Barça en el terreno de juego. La presión es grande, pero acorde al talento y la dimensión del futbolista.

Bulgaria será la primera piedra en el camino. Lamine debutará en un partido de clasificación para el Mundial y buscará guiar a los suyos hacia el primer triunfo. El plato fuerte llegará en 9 meses. Será ahí, ante los ojos del mundo, el instante en el que tendrá que demostrar su valía.