España, el rival a batir en la Eurocopa femenina: el sueño del triplete en pleno cambio de ciclo de un equipo histórico

La generación de jugadoras que ha conseguido reunir la Selección hace que España tenga una oportunidad única para ganar la primera Eurocopa de su historia en el fútbol femenino. En los últimos años, el combinado nacional se ha convertido en el rival a batir, por lo que la presión es máxima.

El fútbol femenino atraviesa el mejor momento después de unos años convulsos. Si bien es cierto que a nivel deportivo los resultados han sido sobresalientes -en 2023 se ganó el Mundial y un año después la Nations League-, el ruido externo sigue generando cierta inestabilidad.

La ausencia de Jenni Hermoso en la convocatoria fue toda una sorpresa. La máxima goleadora histórica de la Selección se quedaba fuera de poder disputar el título continental y decidió cargar contra Montse Tomé, a quien no considera imprescindible para que España gane la Eurocopa.

"Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor", escribió la jugadora en su cuenta de X tras conocer la lista.

La seleccionadora no es ajena al ruido que hay en torno a su figura y al grupo de jugadoras que han viajado a Suiza, aunque ha decidido conjurarse para centrarse en lo importante y escribir así un nuevo capítulo en la historia del deporte español.

Irene Paredes conduce el balón en el partido ante Inglaterra. Europa Press

Irene Paredes, quien también sufrió las decisiones de Montse Tomé, ha reconocido en la previa del comienzo de la Eurocopa que España llega "en un momento en el que las cosas están más tranquilas.

La Federación sigue cambiando cosas porque hay cosas que mejorar, pero hay gente capacitada para hacer ese trabajo. Nosotras hacemos el nuestro, que suficiente tenemos, y contenta de poder hacerlos tranquilas".

Un reto mayúsculo

En cinco participaciones, las últimas cuatro consecutivas, la barrera está puesta en las semifinales cuando se llegó en 1997. Desde entonces no se ha vuelto a soñar con este título, hasta ahora.

En Suiza, la Selección va a luchar por ganar elprimer título continental de su historia en el fútbol femenino. A pesar de la debacle en los Juegos Olímpicos, España parte como la gran favorita no sólo del Grupo B que comparte con Portugal, Bélgica e Italia, sino también por ganar el 27 de julio en St. Jakob-Park de Basilea la Eurocopa.

España selló su clasificación a la Eurocopa en junio, un mes antes de que terminara una fase de grupos que terminaron con cinco victorias en seis partidos. El bagaje de la Selección fue sobresaliente tanto a nivel ofensivo como defensivo.

Las de Montse Tomé promediaron tres goles por partido y encajaban una media de un gol. Sin embargo, el cambio generacional que se está produciendo puede ser el gran acicate de este equipo.

La derrota en las semifinales de los Juegos Olímpicos fue un gran batacazo que se acabó convirtiendo en una hecatombe cuando también perdieron ante Alemania el partido por la medalla de bronce. Desde entonces, la seleccionadora ha ido introduciendo importantes cambios en las convocatorias.

La transformación de la Selección

En tierras helvéticas están 12 de las 23 que representaron a España en la última Eurocopa celebrada en Inglaterra hace tres años. El mismo número de ausencias que tan solo hace dos años levantaron el Mundial en Sídney.

Misa Rodríguez lleva sin ir convocada por Montse Tomé desde los Juegos Olímpicos; Enith Salón también ha perdido su sitio aunque va unido al descenso del Valencia esta temporada; Ivana Andrés, nombrada mejor defensa del Calcio, lleva sin ir con la Selección desde el Mundial.

La ausencia de Laia Codina se debe a un problema de pubalgia, pero es intocable para la seleccionadora; Oihane Hernández ha ido de más a menos en su carrera y tras dar el salto a la NWSL ya no rinde al más alto nivel.

Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, Irene Guerrero, María Pérez, Tere Abelleira -ausente debido a la rotura del cruzado que sufrió en febrero-, Eva Navarro y Jenni Hermoso forman la lista de las olvidadas de Montse Tomé.

Aitana Bonmatí, recientemente recuperada de una meningitis vírica, se mostró en la misma línea que Irene Paredes: "Han cambiado bastantes cosas. Ahora somos un equipo más experimentado, hemos vivido situaciones de alto nivel y hemos ganado un Mundial y una Nations. La mentalidad del grupo y del cuerpo técnico ha cambiado. Todos y todas vamos en la misma dirección.

Recuerdo que cuando venía con la selección no disfrutaba y me quería ir a mi casa. Era difícil. El trato o la situación no era buena. Ahora todo está mejor y la estabilidad beneficia al grupo", subrayó.

España llega como la mejor selección europea del ranking mundial a la Eurocopa de Suiza, y, en consecuencia, como la gran favorita para llevarse el título después de ganar el Mundial de 2023 y la Liga de Naciones 2024 con un equipo repleto de talento y estrellas.

España aspira a convertirse en la segunda selección que gana un Mundial y una Eurocopa después de Alemania en 2005 y 2009 en el torneo que se disputa en el país helvético del 2 al 27 de julio, donde peleará con otras favoritas al título como la vigente campeona Inglaterra, Alemania, Francia o Países Bajos.

España, la gran favorita

Según los datos de Opta, España no ha logrado pasar de cuartos de final en cada una de las tres últimas ediciones de la Eurocopa y nunca ha llegado a una final, pero se espera que levante el trofeo a finales de julio según nuestro superordenador, con un 24,8% de posibilidades de éxito.

También son favoritos para alcanzar los cuartos de final (87,7%), así como las semifinales (66,6%) y la final en St. Jakob-Park, Basilea (39,3%).

No obstante, se enfrentarán a una dura Eurocopa con la actual campeona, Inglaterra, queriendo defender la corona, Alemania, ocho veces campeones, y mientras que Francia busca sacudirse la etiqueta de ser el mejor equipo que nunca llegó a una final importante.