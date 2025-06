Alkorta dice lo que muchos piensan sobre el Barça y el fichaje de Nico Williams: "Laporta no tiene respeto"

En una reciente intervención, Rafael Alkorta fue contundente: "Laporta no tiene respeto". Con esta frase abrió fuego contra la gestión blaugrana en torno al posible traspaso de Nico Williams, un asunto que, por segundo verano consecutivo, ha vuelto a poner al Barça en el centro de la polémica.

La maquinaria de negociaciones entre el club catalán y el extremo navarro arrancó de nuevo este mes de junio tras el interés declarado del jugador y las filtraciones que se sucedieron antes de tiempo.

Este revuelo supera ya el mero rumor de mercado y ha generado un fuerte malestar en Athletic y en todos los estamentos que rodean al club rojiblanco.

El desencadenante de la controversia fue la entrevista concedida por Deco, director deportivo azulgrana, en la que afirmó que "el jugador quiere venir" para enfundarse la camiseta del Barça.

Según Alkorta, esas declaraciones han colocado al futbolista en una situación límite y han faltado al respeto al profesional y a su propio club.

Con tono airado, Alkorta rememoró la misma situación vivida el pasado verano: "El tema del Barça me tiene un poquito cansado. El año pasado ya lo hizo y no entendí muy bien la jugada, no sé si fue un quiero y no puedo. Pero lo de ahora me parece increíble".

"Que salga Deco diciendo que el jugador quiere venir… le están dejando en una posición muy complicada. Me parece fatal lo que ha dicho el Barça, lo que ha dicho Deco. Qué poco tacto ha tenido el Barça con este asunto desde el principio", aseveró en los micrófonos de El Larguero.

Nico Williams, con el Athletic Europa Press

El exfutbolista del Real Madrid destacó la gravedad de escenificar un presunto acuerdo cuando el atacante aún mantiene contrato con el Athletic hasta 2027: "Es un jugador que tiene contrato, tiene contrato en vigor con el Athletic, es jugador del Athletic. Eso me parece que ha sobrado".

Alkorta profundizó en la incomodidad que provoca la filtración: "El Athletic ya lo ha dicho: '¿Quieres pagar la cláusula? Págala entera ya de una vez'. Pero una vez lo ha filtrado, es verdad que es una filtración del Barça, decir que tiene un acuerdo con Nico.

💭 @RafaAlkorta1 se reafirma en sus palabras tras ser viral con lo que dijo en #ElSanedrínDeFutbolistas



😠🗯️ "Lo vuelvo a decir hoy, mañana y pasado SI QUERÉIS"



😡 "Laporta, ya el año pasado, no tuvo el RESPETO SUFICIENTE que hay que tener por un equipo como el @AthleticClub" pic.twitter.com/1yEoBDYmRm — El Larguero (@ellarguero) June 24, 2025

"¿Qué tiene que hacer el jugador? ¿Salir y desmentirlo? Ese es el problema. El problema es que al chaval le están poniendo en un brete, en una situación que todos podríamos entender".

"Todos los que jugamos al fútbol sabemos cómo funcionan las cosas, y a veces te vas de un equipo a otro y no pasa nada. Se paga la cláusula, te vas y ya está. Pero a mí me parece inaudito. Ya me parecía inaudito cómo hizo las cosas el año pasado el Barça, y cómo las está haciendo este año".

"De momento, lo único que sé es que Nico es jugador del Athletic", añadió Alkorta, mostrando su frustración por la falta de discreción en un proceso que debería ser más transparente.

Más allá de lo deportivo, el exdefensa también criticó las fórmulas financieras que el club emplea para cerrar sus incorporaciones: "Ya está otra vez como el año pasado... Tiro por aquí, tiro por allá, una palanca por aquí, otra allí...".

Según él, este "martilleo económico" resta naturalidad a la planificación y contribuye al desgaste reputacional del proyecto azulgrana.

En un escenario donde la afición del Athletic observa con preocupación y la prensa deportiva no cesa de especular, el 'caso Nico Williams' ha encendido un nuevo capítulo de desconfianza entre clubes.