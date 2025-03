Jude Bellingham "se cansa" de la sanción por su expulsión ante Osasuna: "Lección aprendida"

Los dos partidos de sanción que el Comité Disciplinario de la RFEF impuso a Jude Bellingham están siendo complicados de digerir para el jugador del Real Madrid. El inglés cumplió ante el Girona el primero de los dos encuentros con los que fue sancionado y ante el Betis cumplirá definitivamente su sanción.

Sin embargo, estar dos partidos en La Liga sin jugar, sin ayudar al Real Madrid está resultando difícil para la estrella inglesa. A través de sus redes sociales, Bellingham compartió una imagen entrenando en su gimnasio con el siguiente mensaje: "Fines de semana sin partido (con un emoticono que describe el aburrimiento por no poder jugar. Lección aprendida", acompañado de una cara risueña.

El mediocentro del Real Madrid es consciente de la importancia que tienen todos los partidos en este tramo de la temporada donde el conjunto blanco se está disputando el título de La Liga. Nada le gustaría más que estar junto con sus compañeros en el Benito Villamarín, pero este será el último de los dos partidos de sanción por su presunto "fuck off".

'Storie' compartida por Jude Bellingham en su cuenta de Instagram.

Bellingham ha podido volver a vestirse de corto el pasado miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El inglés disputó los 90 minutos y fue clave en la victoria ante la Real Sociedad con una gran asistencia a Endrick, quien marcó el único gol del partido y certificó el triunfo de los de Ancelotti.

Estos dos partidos en los que no será de la partida para el técnico italiano servirán para que pueda recargar pilas de cara al exigente tramo de la temporada que se avecina con la disputa de La Liga, la Copa del Rey y la Champions. No cabe ninguna duda que Bellingham será parte del once titular el martes en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid y con la energía renovada, tratará de acercar al Real Madrid a los cuartos de final.