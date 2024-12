La fe ciega de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: "Apostaría a que van a ganar la Champions porque ellos siempre vuelven"

Cristiano Ronaldo y Thibaut Courtois fueron protagonistas a partes igualas en la gala de los Premios Globe Soccer celebrada por el Consejo de Deportes de Dubái. El portugués ganó el premio al 'Mejor Jugador de Oriente Medio' por su espectacular temporada en Al Nassr, mientras que el portero del Real Madrid recibió el galardón que reconoce su carrera.

En la previa de la entrega de premios, ambos jugadores fueron entrevistados en el escenario y repasaron toda la actualidad deportiva con la polémica del ganador del Balón de Oro, la situación que atraviesa el Real Madrid, además de la crítica en torno a la figura de Ancelotti y las crisis que atraviesan Manchester United y City.

Las carreras deportivas de Cristiano Ronaldo y Thibaut Courtois han tomado caminos diferentes desde que el portugués abandonara el fútbol europeo rumbo a Arabia Saudí; mientras que el belga, rival de Cristiano en el Atlético de Madrid, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años.

El futuro de Cristiano Ronaldo

"Todos dicen que entreno muchísimo, no vas a poder ser un buen jugador si no tienes talento, pero hay otras cosas más importantes, como la ética del trabajo, y he dedicado toda mi vida a ello. Mi trabajo habla por mí año tras año, sigo estando al máximo nivel, con un trabajo específico y una vida muy sana.

No soy un entrenador y nunca voy a serlo. Quizás algún día me vea como presidente de un club, no sé. Los clubes deberían cuidar más a sus jugadores jóvenes, tienen que explorar formas de proteger a los más jóvenes, que pueden llegar a jugar a muy buen nivel, pero los clubes deberían cuidarles más, no permitir que jueguen tantos partidos al año.

Estoy muy contento en Al Nasrr, hemos hecho un gran progreso. Las infraestructuras están mejorando. Me da igual lo que la gente piense, deberían ir y verlo. Estoy bien y nadie sabe lo que puede pasar en el futuro", confesó el portugués.

Cristiano también quiso deshacerse en elogios hacia Carlo Ancelotti. El italiano ha estado en el punto de mira esta temporada y se ha llegado a especular sobre su futuro. Unas dudas que el jugador luso no comparte: "Cuando me preguntan por qué Ancelotti es un buen entrenador, él sabe negociar con los jugadores uno a uno. Eso es clave para alcanzar el éxito, por eso no es una coincidencia que haya ganado todo. Además de ser un buen hombre es un tipo muy inteligente".

"Los equipos siempre tienen sus momentos diferentes. El Madrid está ahí. Apostaría a que el Real Madrid gana otra vez la Champions, todos los demás equipos se asustan cuando juegan con el Madrid. Apostaría por el Madrid porque siempre vuelve. Los grandes jugadores saben dónde está el problema.

Cristiano concluyó su entrevista admitiendo que "Vinicius tendría que haber ganado el Balón de Oro. Rodrigo también lo merecía, pero Vinicius ganó la Champions, marcó en la final... Otras cosas no son importantes para mí, cuando alguien lo merece, hay que elegir un justo ganador. En mi opinión, no me importa decirlo, fue injusto".

Los altibajos de Courtois

Tras la rotura de ligamento cruzado que sufrió la temporada pasada Courtois, el belga ha recuperado su sitio en la portería y ha dejado su sello en muchos partidos, aunque también ha encajado goles poco habituales. El belga ha hecho balance de los últimos meses a nivel personal y también del inicio de temporada del Real Madrid.

"Estar en el club más importante del mundo es muy exigente. Cada jugador tiene su momento, su oportunidad, juega su papel para lograr que el equipo avance. Ser un portero a veces es muy duro. En los 14-15 empecé a desarrollar una mentalidad de trabajo muy exigente. Tienes que creer que eres el mejor para llegar a ser el mejor, decírtelo a menudo para poder demostrarlo", reconoció el belga.

Courtois agradece el apoyo a su afición tras el partido ante el Girona. Reuters

"Ancelotti sabe manejar un vestuario repleto de jugadores top, eso es algo que no muchos entrenadores saben hacer. Él siempre te traslada calma, sabe manejar a los jugadores. No habríamos ganado los 10 últimos años 6 Champions, siempre vamos a estar ahí arriba, este año también, porque sabemos cómo llegar ahí.

Somos los campeones de Champions, los meses anteriores hemos tenido altibajos en nuestro juego pero estamos intentando adaptarnos todos y acoplándonos entre todos, incluido Mbappé. Estamos convencidos de que a final de temporada llegarán los éxitos, porque estamos trabajando duro", concluyó Courtois.