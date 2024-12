Ancelotti vuelve a dar la cara por Mbappé: "Es consciente de que no está en su mejor versión"

El Real Madrid regresa a la acción este sábado en La Liga. Lo hará en Montilivi ante el Girona en un complicado partido que necesita ganar para no sumirse en una profunda crisis después de su último tropiezo intersemanal ante el Athletic Club en San Mamés.

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la previa del choque y dejó varios titulares. El italiano volvió a salir en defensa de Kylian Mbappé. Reconoció que no está en su mejor momento, pero afirmó que su futbolista es plenamente consciente de ello y que está trabajando duro para volver a ser el que era.

Además, se quejó de que se le están pegando "demasiados palos" esta temporada por la irregular trayectoria del equipo y que, aunque la crítica es "aceptable" y la entiende, "a veces es gasolina".

Sobre el Girona

"Es un partido complicado porque lo está haciendo también muy bien este año aunque tenga la Champions. El Girona compite muy bien y hay que tomarlo como una oportunidad para seguir en la pelea por La Liga".

Muchas críticas

"Creo que es una crítica que tengo que aceptar porque el equipo no da su mejor versión. En el fútbol, el entrenador es siempre el mayor responsable, pero me están dando demasiados palos. Quizás estáis cansados de mí, pero yo no estoy cansado. La crítica es aceptable y la entiendo, pero a veces es gasolina para intentar hacerlo mejor".

Cuándo vuelven Vinicius y Alaba

"Ver a Vinicius es una buena noticia, se ha recuperado muy bien. No estará listo para mañana, pero sí para la Champions. Alaba necesita el mes de diciembre para volver a jugar en enero, se va a incorporar poco a poco al equipo".

¿Hay preocupación?

"Esto no es un funeral porque estamos en la pelea por todas las competiciones. Tenemos que ser optimistas teniendo en cuenta los problemas que tenemos. Hay una plantilla con mucha calidad y estamos convencidos de que vamos a hacer algo mejor. El nivel de preocupación es medio".

Qué pasa con Mbappé

"Él es consciente, porque la publicación que ha hecho tras el partido es de un jugador que es consciente de lo que puede y va a hacer. Nosotros estamos con él. Ahora no está sacando su mejor versión, pero hay muchos que no lo están y no son conscientes. Él sí que es consciente y está haciendo todo lo posible".

Más palos

"Yo vivo en este mundo y leo los palos, pero no conecto la cara del periodista con el nombre. Sí que te digo que la crítica es aceptable y algo de razón tienen. Hay algunos palos que me molestan, y cuando el palo afecta a la identidad molesta más. Si se dice que he hecho un cambio malo no me afecta, es a nivel profesional. Pero sí afecta a la identidad cuando toca lo que cada uno es".

Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa. EFE

Dosificar a Mbappé

"Tenemos que evaluarlo todo pero creo que a nivel de intensidad y de velocidad ha mejorado. Eso no significa que tiene que jugar todos los partidos, y es verdad que a veces le puede venir bien un descanso".

El Mundial de Clubes

"Ha sido una presentación muy bonita, con Del Piero, que es mi amigo, como anfitrión. Va a ser una competición entretenida para el aficionado, pero tenemos todavía tiempo para pensar en ella y asimilarla".

Su mensaje, ¿ya no cala?

"Es difícil buscar cuál es el verdadero problema, pero la verdad es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión hasta el momento. Tengo muy buena relación con mi grupo, con el equipo, con mis jugadores, y tenemos el mismo pensamiento que es sacar cuanto antes nuestra mejor versión".

Ancelotti dirige el entrenamiento del Real Madrid. EFE

Los fallos de Mbappé

"Él tiene que aguantar este momento, pelear, sacrificarse, porque antes o después va a terminar todo esto. Todo llegará cuando él y los compañeros se adapten a sus características, que son peculiares y especiales. En los últimos partidos ha mejorado su intensidad".