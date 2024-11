Asencio, la puerta a la cantera que se abre en el Real Madrid y las opciones en las camadas de Raúl y Arbeloa

Raúl Asencio se perfila como titular en el eje de la zaga del Real Madrid este domingo frente al Leganés. La decisión no es menor: se trata de un paso importante en un club que pocas veces concede oportunidades en partidos de Liga a los jugadores de su filial, el Castilla. La grave lesión de Éder Militao, unida a las ausencias de Tchouaméni y Alaba, ha obligado a Carlo Ancelotti a mirar hacia la cantera, y Asencio, con su prometedor debut, parece dispuesto a aprovechar esta ocasión.

La irrupción del central en el primer equipo supone una bocanada de aire fresco para La Fábrica, la cantera del Real Madrid, que durante años ha producido talento sin que muchos lleguen a consolidarse en el Bernabéu. El técnico del Castilla, Raúl González, no ocultó su satisfacción tras el estreno del joven jugador: "Es un plus para los otros canteranos. La del Real Madrid es la mejor cantera, pero la exigencia del primer equipo hace que no sea fácil abrirse camino", afirmó.

Asencio debutó con el primer equipo en el partido contra Osasuna, en un abarrotado Santiago Bernabéu. Lo hizo en una situación de máxima presión, reemplazando a un lesionado Militao mientras el marcador seguía 0-0. Además, el equipo venía de dos derrotas consecutivas contra el Barcelona (0-4) y el Milan (1-3), lo que incrementaba la tensión en el ambiente.

Sin embargo, lejos de sentirse intimidado, el canterano tuvo un desempeño sobresaliente. Seguro en la marca y contundente en defensa, Asencio coronó su actuación con una asistencia de lujo para Jude Bellingham, quien selló el 2-0 definitivo. El público del Bernabéu reconoció su labor con aplausos durante todo el partido.

El rendimiento del central no solo ayudó a calmar los nervios de la afición, sino que también reforzó la confianza de Ancelotti en un momento delicado. Con Alaba fuera de acción hasta enero y una defensa limitada, el papel de Asencio será crucial para mantener al equipo competitivo mientras los lesionados se recuperan.

El caso de Asencio resalta un viejo debate en torno a la gestión de la cantera del Real Madrid. Mientras que La Fábrica produce jugadores de calidad, muchos deben buscar oportunidades fuera del club debido a la falta de minutos en el primer equipo. Casos recientes como los de Mario Gila y Rafa Marín, dos centrales del Castilla que ahora juegan en la Serie A, ilustran esta tendencia. Gila se encuentra en la Lazio y Marín en el Nápoles, ambos desarrollando su talento lejos del Bernabéu.

Otros nombres que ejemplifican esta situación son Sergio Arribas, ahora en el Almería; Nico Paz, quien milita en el Como; y Miguel Gutiérrez, que disputa la Champions League con el Girona. Aunque su formación les preparó para competir al máximo nivel, no encontraron su sitio en el primer equipo merengue.

Esta diferencia con el modelo de la cantera del Barcelona, donde jugadores como Gavi o Lamine Yamal han tenido continuidad desde jóvenes, abre el debate entre los aficionados madridistas. Y Raúl lo resumió así: "La cantera del Madrid está preparada, pero necesita oportunidades. En este club es más difícil porque los mejores jugadores del mundo están aquí".

La cantera gana peso

Ancelotti, obligado por las circunstancias, recurrió a ocho canteranos del para completar los entrenamientos previos al partido contra el Leganés. Junto a Asencio, participaron en la preparación los porteros Súnico y Mestre, el lateral David Jiménez, el central Diego Aguado, el centrocampista Cristian David, el extremo Yañez y el delantero Gonzalo.

Sin embargo, el técnico italiano dejó claro que la prioridad del club no es formar jugadores para el primer equipo, sino competir al más alto nivel: "No es difícil. Es bastante sencillo elegir. La responsabilidad que tengo yo es meter al mejor equipo posible. Dar minutos a los canteranos no es el objetivo de este club", señalado enfadado tras cuestionarse la planificación del club en los últimos quince años.

Con 16 jugadores del primer equipo disponibles, Ancelotti no tiene más remedio que completar la convocatoria con futbolistas del filial. Mestre será el tercer portero, mientras que Asencio apunta al once titular. Además, Aguado, del Juvenil A de Arbeloa, también eentró en la lista. Es una decisión pragmática, pero que abre la puerta para que más jóvenes muestren su valía en situaciones reales de competencia.

Ancelotti. en un entrenamiento del Real Madrid EFE

El partido contra el Leganés no será sencillo. El Real Madrid se encuentra en una pugna cerrada con el Barcelona por la cima de La Liga, y cualquier tropiezo puede ser decisivo. En este contexto, la titularidad de Asencio representa no solo una oportunidad para el jugador, sino un gran desafío. Deberá demostrar que está a la altura de las exigencias de un club donde cada detalle cuenta.

La participación de Asencio es un soplo de esperanza para los jugadores de La Fábrica, que ven en él una prueba de que es posible triunfar en el primer equipo, aunque las oportunidades sean escasas. La cantera del Real Madrid, conocida por su calidad, sigue siendo un activo importante, aunque muchas veces infravalorado.

Como bien expresó Raúl, lo que falta no es talento, sino más oportunidades. Quizás la irrupción de Asencio marque un cambio de tendencia y sirva como ejemplo para futuras generaciones. Por ahora, el joven central tiene ante sí la posibilidad de consolidarse y demostrar que, incluso en un club como el Real Madrid, la cantera puede ser una solución fiable y efectiva.