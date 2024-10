Vinicius pasa página tras quedarse sin el Balón de Oro y se apoya en sus compañeros del Real Madrid: "Juntos"

La designación de Rodri como Balón de Oro sigue trayendo cola. El hecho de que Vinicius, que partía como el gran favorito, se quedara sin el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo, y el plante que realizó el Real Madrid al no acudir a la gala, son todavía objeto de debate un día después.

Vinicius recibió un gran golpe cuando tenía todo preparado para la celebración, pero ha querido pasar página enseguida y demostrar que mira hacia delante más allá de lo sucedido en la gala del Balón de Oro.

Así, el jugador brasileño volvió a escribir un escueto mensaje en sus redes sociales en el que también quiso agradecer el apoyo recibido por sus compañeros en las últimas horas al saber que no recibiría el ansiado galardón. Con un simple pero directo "juntos", acompañado de una foto de plantilla en la que también aparecían Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, la estrella del Real Madrid volvió a pronunciarse.

Vinicius recibió en las últimas horas multitud de apoyos por parte de sus compañeros de equipo. Varios miembros de la plantilla del Real Madrid, incluido su entrenador, inundaron las redes sociales de mensajes alentando al brasileño y reconociéndole como el mejor jugador del mundo.

Toni Kroos fue el primero en salir al paso "El mejor", escribió en sus perfiles oficiales. Pese a que el germano ya no está en activo, sigue siendo un gran amigo de Vinicius. A partir de ahí, se desencadenó la cascada de mensajes de apoyo.

Camavinga fue todavía un poco más allá y escribió:"Football politics (Política de fútbol). Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano".

También lo hicieron Éder Militao ("Eres el mejor y nadie te lo puede quitar"), Aurelien Tchouaméni ("Nada te quitará lo que has conseguido. Todos sabemos... No están preparados para lo que vas a entregar"), Fede Valverde ("No hay premio que acredite lo bueno que eres. Y no sólo estoy estoy hablando de tu calidad como jugador, sino fuera de la cancha también") y Ferland Mendy ("Mejor jugador del mundo, hermanito"). Lunin, Lucas Vázquez o Brahim también subieron fotos con su compañero.

Incluso Carlo Ancelotti quiso destacar al jugador brasileño. El entrenador posteó un mensaje de agradecimiento por el premio al mejor entrenador, pero aprovechó para mencionar a Vinicius: "Me gustaría agradecer a mi familia, mi presidente, mi jugadores... y por encima de ellos a Vini y Carvajal".

Vinicius ya se había pronunciado apenas unos minutos después de darse a conocer a Rodri como el ganador del Balón de Oro. Lo hizo con otro mensaje escueto y también ambicioso: "Lo haré diez veces si es neceario, no están preparados", comentó el futbolista brasileño.