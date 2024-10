FC Barcelona - Bayern Múnich, Champions League: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick se enfrentará este miércoles a la historia, la suya personal como extécnico del Bayern Múnich, y también la del cuadro azulgrana, que tratará de derrotar a su 'bestia negra' en la tercera jornada de la primera fase de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras un arranque de temporada esperanzador, en el que el Barça marcha líder de La Liga y ha ganado diez de los doce duelos que ha disputado entre todas las competiciones, el cuadro catalán afronta una semana decisiva para medir la talla del equipo en las grandes citas, con el doble enfrentamiento ante el cuadro bávaro y contra el Real Madrid el próximo sábado.

Sobre el papel, no existe un rival más adverso que el Bayern. El balance de los azulgranas contra el conjunto germano es de dos triunfos, dos empates y once derrotas en quince partidos, pero los cinco duelos más recientes se han saldado con un pleno de derrotas y un marcador acumulado de 2 a 19 desfavorable al bando barcelonista, que no gana a su próximo adversario desde 2015.

De entre todas ellas, ninguna fue tan dolorosa como el 2-8 en los cuartos de final de la Champions 2019/20, cuando Flick dirigía al coloso muniqués. Cuatro años y medio después, el preparador alemán abandera el rejuvenecido proyecto del Barcelona, que solo mantiene en nómina a dos supervivientes del naufragio de Lisboa, el lesionado Marc-André Ter Stegen y el centrocampista Frenkie de Jong.

En apenas un semestre, Flick ha impuesto en Barcelona el sello que definió a su Bayern: un equipo que defiende en campo rival, muerde para robar el balón y busca la portería durante los 90 minutos con un juego vertical en el que Robert Lewandowski, autor de 14 goles en 12 partidos oficiales, es la punta de lanza.

¿Cuándo se juega el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich?

Este encuentro entre los azulgrana y los bávaros que corresponde a la tercera jornada de la nueva fase liga de la Champions League se disputa este miércoles 23 de octubre a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00 horas, mientras que en Argentina serán las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich?

Este encuentro de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League entre el Barça y el Bayern se disputa en el estadio Olímpico de Montjuïc. Este estadio, ubicado en Barcelona, tiene una capacidad para unas 55.926 personas.

¿Dónde se podrá ver el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich?

El choque que mide al conjunto catalán contra el alemán se va a poder ver en España a través del canal Movistar+ Liga de Campeones, en la plataforma Movistar+ y aquellos operadores que cuenten con este paquete de fútbol.

Además, EL ESPAÑOL hará una retransmisión minuto a minuto del tercer partido de la fase liga de la Champions entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich.