La alineación del FC Barcelona contra el Bayern Múnich en el partido de la Champions League

El FC Barcelona de Hansi Flick afronta su primera prueba de fuego real: el Bayern Múnich. El conjunto azulgrana, líder en La Liga con tres puntos sobre el Real Madrid, tiene ante sí la oportunidad de confirmarse como uno de los equipos más en forma del continente europeo. Luego, además, vendrá El Clásico. Semana clave en Can Barça para medir verdaderamente en qué punto están.

Para recibir al Bayern, el Barça puede presumir de haber recuperado a piezas que serán importantes en la temporada. Es el caso de Frenkie de Jong y de Gavi, aunque para ambos —especialmente en el caso del canterano— parece demasiado pronto para estar en el once titular. El neerlandés, sin ir más lejos, estaba previsto que saliera de inicio en el último partido de Liga y unos problemas musculares le apartaron.

Flick todavía tiene varias ausencias, a expensas de saber si podrá contar o no con De Jong. Son baja confirmada jugadores como Ronald Araújo, Andreas Christensen, Marc Bernal y Pablo Torre. Sin olvidarse de Ter Stegen. La noticia positiva es que, igual que en la plantilla del Bayern, no hay ningún jugador apercibido.

El once esperado del Barça de Flick para medirse al Bayern empezaría con Iñaki Peña bajo palos. El canterano sigue siendo el elegido para sustituir bajo palos a Ter Stegen durante su grave lesión. Szczesny, que volvió de su retiro, para incorporarse a la plantilla azulgrana, sigue esperando su momento de ser titular.

A Peña le escoltará la línea defensiva más repetida por Flick en la primera fase de la temporada. No hay quien los saque del once, salvo por lesión o sanción, y estos son Pau Cubarsí e Iñigo Martínez como pareja de centrales; y Jules Koundé y Alejandro Balde, en las bandas.

El gran refuerzo para el Barça en el once titular frente al Bayern puede llegar en el centro del campo. El doble pivote estaría formado por Pedri y Marc Casadó, más que asentados en ambos casos en el equipo de gala. El notición estaría por delante de ellos, con la más que probable inclusión de Dani Olmo como enganche con la delantera. El internacional español ha reaparecido de una lesión y está listo para volver al once.

En la delantera no hay que esperar sorpresas. El tridente ofensivo del Barça de Flick no deja de crecer al ritmo de los goles que marcan sus integrantes. En el extremo derecho partirá Lamine Yamal, en el izquierdo jugará Raphinha y el '9' de referencia, como no podía ser de otra manera, será Robert Lewandowski.

Alineación probable del FC Barcelona contra el Bayern Múnich

Alineaciones probables

FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Bayern Múnich: Neuer; Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, João Palhinha; Olise, Müller, Gnabry; Kane