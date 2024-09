El Mónaco mide la euforia de un Barcelona que busca espantar sus fantasmas en la Champions League

Lo que funciona, mejor no tocarlo. Eso es lo que pensará el FC Barcelona después de su gran inicio de temporada. El club azulgrana es el claro dominador en las primeras jornadas de La Liga y ahora tiene la misión de refrendar esas sensaciones en la Champions League, su talón de Aquiles en los últimos años.

El Barça busca borrar de un plumazo las pesadillas europeas que le acompañan desde 2015. Juventus, Roma, Liverpool, Bayern... Numerosos episodios negros que han colocado al pentacampeón de Europa en un segundo plano. Ahora, con Hansi Flick al mando de la nave, busca dar un paso hacia delante y volver a aspirar a ocupar el cetro europeo.

Para ello, deberá superar un camino que no se antoja fácil. Por delante tiene ocho jornadas para intentar sellar el pase a los octavos de final o la fase previa y la primera piedra en el camino será el Mónaco. El club monegasco llega a la cita en el Estadio Luis II como tapado y con la sensación de poder hacer mucho daño al club culé.

Todavía está muy reciente lo sucedido en el trofeo Joan Gamper. No deja de ser un amistoso, es cierto, pero hace apenas un mes el Mónaco firmó un contundente 0-3 en el feudo barcelonista. Los de Flick deben aprender de ello y no pueden confiarse si no quieren comenzar la Champions a contracorriente.

El objetivo es plasmar en Europa el gran nivel que están mostrando en la competición doméstica. De momento, cuentan sus partidos por victorias y muchas de ellas de forma holgada. Algo parecido ocurre con el cuadro monegasco que suma 10 de 12 puntos posibles en Ligue 1.

Carga de minutos

Sin duda, si el Barça quiere aspirar a ser campeón de Europa necesitará la mejor versión de Lamine Yamal. El jovencísimo extremo español ha tirado definitivamente la puerta abajo y está liderando a un equipo muy compacto y con mucha pegada. Ha generado siete goles en esta Liga, el que más de toda la competición.

Lamine, junto a Lewandowski son las grandes referencias de un Barcelona que atraviesa un momento delicado en el centro del campo. Salió Gündogan, se lesionó de gravedad Marc Bernal y en los últimos días se han confirmado las lesiones de Fermín López y Dani Olmo. Además, Frenkie de Jong sigue sin tener minutos por sus molestias en el tobillo.

Hansi Flick debe hacer encaje de bolillos y deberá gestionar de la mejor manera posible estas semanas con partidos cada tres días con una plantilla que no tiene demasiado fondo de armario. De momento los resultados están siendo positivos, pero queda por ver como responde el equipo ante la gran carga de minutos que van a ir adquiriendo los futbolistas en sus piernas.

El Mónaco será la primera prueba de fuego para ver si este Barcelona que convence en Liga es también fiable en Europa. De momento ha superado con nota sus partidos a domicilio, pero deberá volver a rendir sobre el verde para aumentar la ilusión de los aficionados culés.

Alineaciones probables

Mónaco: Köhn; Vanderson, Salisu, Kehrer, Caio Henrique; Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Ben Seghir, Golovine; Embolo.



Barça: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski.



Árbitro: Allard Lindhout (NED)



Estadio: Estadio Louis II (capacidad para 18.525 espectadores)



Horario: 21:00 horas.