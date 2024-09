Matvey Safonov, el portero ruso del PSG que sustituirá a Donnarumma ante el Girona en Champions

El París Saint-Germain (PSG) se enfrenta este miércoles una situación inusual en su debut en la Champions League 2024-2025. Gianluigi Donnarumma, su portero titular, se perderá el encuentro debido a una lesión sufrida en el reciente partido de liga contra el Brest.

En su lugar, el ruso Matvey Safonov será el encargado de custodiar el arco del club parisino frente al Girona, un desafío que pondrá a prueba las capacidades de este nuevo fichaje.

Safonov no es un jugador común en el panorama del fútbol europeo. Proveniente del FC Krasnodar, el PSG invirtió unos 20 millones de euros por sus servicios este verano, lo que refleja la confianza depositada en él.

A sus 25 años, el guardameta ruso tiene experiencia internacional, aunque su carrera ha estado marcada por el contexto geopolítico de su país, que ha afectado su visibilidad y ritmo competitivo.

El hecho de que Safonov y Donnarumma compartan la misma fecha de nacimiento, el 25 de febrero de 1999, es un dato curioso, pero lo que realmente destaca son las similitudes en su estilo de juego.

Ambos guardametas poseen una gran envergadura física (Safonov mide 1,92 metros, mientras que Donnarumma alcanza los 1,96 metros), lo que les otorga una notable presencia bajo los tres palos.

Sin embargo, esta similitud no es solo positiva, ya que también comparten algunas limitaciones, en particular su juego con los pies. Safonov ha sido criticado en varias ocasiones por sus dificultades al salir jugando bajo presión, un aspecto que en el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, podría no ser tan problemático debido al enfoque más tradicional del técnico español en cuanto a la función del portero.

Héroe ante el Stade Rennais

Uno de los momentos más recordados de la carrera de Matvey Safonov ocurrió en la temporada 2020-2021 de la Champions League, cuando su equipo, el FC Krasnodar, enfrentó al Stade Rennais en la fase de grupos.

Safonov protagonizó una actuación sobresaliente en ese partido, deteniendo varias oportunidades claras de gol del conjunto bretón, lo que permitió a su equipo conseguir un valioso empate 1-1.

Jugadores como Eduardo Camavinga, Adrien Hunou y Martin Terrier se toparon con un Safonov impenetrable, ganándose el reconocimiento de la UEFA como el mejor jugador del partido.

Esta actuación frente a un equipo de la liga francesa dejó una huella en la memoria de los aficionados al fútbol, y probablemente fue uno de los factores que atrajo la atención del PSG hacia el portero ruso. Aunque no ha vuelto a participar en un partido de tan alto nivel en los últimos meses, su capacidad de brillar en momentos clave no se puede subestimar.

Falta de ritmo competitivo

A pesar de su destacada trayectoria, Safonov llega al PSG con una interrogante importante: su falta de ritmo competitivo en el más alto nivel del fútbol europeo. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, los clubes y selecciones rusas han sido excluidos de competiciones internacionales, lo que ha reducido significativamente las oportunidades de Safonov para jugar partidos de alta exigencia.

Con solo 13 apariciones con la selección rusa, la mayoría en amistosos contra equipos de menor nivel, el portero no ha tenido la continuidad deseada en la élite futbolística.

Aun así, el PSG ha confiado en su talento para ser el suplente de Donnarumma, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía en uno de los escenarios más importantes: la Champions League.

Para Safonov, este partido contra el Girona no es solo un debut con el PSG, sino una prueba crucial para demostrar que puede estar a la altura de las expectativas y ser una pieza clave en el futuro del club.

Los aficionados del PSG están ansiosos por ver a este joven portero en acción. Su actuación será clave para que el equipo pueda comenzar con buen pie su andadura en la Champions League. Aunque la sombra de Donnarumma es larga, Safonov tiene las herramientas necesarias para dejar su propia huella en el club parisino.