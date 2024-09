Dibu Martínez vuelve a indignar al fútbol con su último gesto: su agresión a un cámara a pie de campo

La derrota de Argentina por 2-1 ante Colombia en Barranquilla, en la octava jornada de las eliminatorias al Mundial de 2026, dejó muchas reacciones. Más allá del triunfo histórico de los cafeteros, que rompieron una racha de 31 años sin vencer a la Albiceleste, una polémica protagonizada por Emiliano 'Dibu' Martínez acaparó la atención.

El guardameta de la selección argentina, conocido por sus controvertidos gestos dentro y fuera del campo, volvió a ser el centro de la discusión tras un episodio ocurrido al término del encuentro. Después de encajar un penalti que desequilibró el marcador, Martínez se retiraba visiblemente enfadado cuando un cámara lo enfocó. Esta acción desencadenó una reacción agresiva del arquero, quien apartó el objetivo de mala manera y propinó un manotazo que desenfocó la cámara.

El incidente ha sumado otro capítulo a la larga lista de acciones polémicas del 'Dibu', como su gesto obsceno tras recibir el premio al mejor portero en el Mundial de Qatar 2022 o sus constantes provocaciones a los lanzadores de penaltis. Estas actitudes ya le han generado sanciones, como la amonestación en la pasada Conference League, y una vez más, el guardameta del Aston Villa vuelve a ser noticia por motivos que nada tienen que ver con su rendimiento bajo los tres palos.

Hermosa trompada del Dibu a la camara pic.twitter.com/I8WVJDb2KR — Lucho Picholis (@Lucho_Picholis) September 10, 2024

Jhonny Jackson, el camarógrafo que fue agredido por el portero, habló con Noticias RCN y le envió un mensaje conciliador: "'Dibu', hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de steady, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha. Después de 90 minutos todos están cansados, y busco reacciones".

Jackson detalló el momento en que sucedió el incidente: "Veo al Dibu saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; y de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada en el momento. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa 'lante Dibu".

La polémica del penalti

Por otro lado, Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, expresó su inconformidad con el arbitraje y apuntó a la jugada del penalti como un factor determinante en la derrota. Según Scaloni, la falta cometida sobre el colombiano Daniel Muñoz fue una decisión discutible. "Ese penal el único que lo vio fue el árbitro y los cinco del VAR", afirmó el entrenador durante la rueda de prensa posterior al partido.

La victoria de Colombia fue histórica. Los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez marcaron el triunfo sobre una Argentina que, aunque había empatado con un gol de Nico González, no pudo sobreponerse al penalti. La última vez que los colombianos vencieron a Argentina en Barranquilla fue en 1993, también con un marcador de 2-1. Con esta victoria, también se rompió un invicto de 33 partidos que Argentina ostentaba en las eliminatorias.

Mientras la polémica con Martínez sigue en el aire, el fútbol continúa, y la atención ahora se centra en las próximas jornadas de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.