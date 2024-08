Horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 2 de La Liga 2024/25

En la segunda jornada de La Liga, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid debutarán como locales enfrentando al Athletic, Valladolid y Girona, respectivamente. Estos partidos podrían marcar la primera aparición ante sus aficionados de nuevos fichajes como Dani Olmo, Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

El Barcelona, que logró una remontada en Mestalla gracias a un doblete de Robert Lewandowski, buscará continuar su racha ganadora en su primer partido de la temporada en Montjuic. Dani Olmo, quien se unió al equipo procedente del Leipzig por 55 millones más siete en variables, podría hacer su debut si llega a ser inscrito. El rival será el Athletic, que no pasó del empate contra el Getafe en San Mamés.

El Real Madrid, tras un empate frente al Mallorca en Son Moix, jugará su primer partido en el Santiago Bernabéu con la intención de conseguir su primera victoria de la temporada. El equipo se medirá al Valladolid, que logró los primeros tres puntos tras vencer al Espanyol y fue el único equipo de la primera jornada que no recibió goles. Este partido marcará el debut de Mbappé ante los seguidores del Real Madrid. Aunque ya abrió su cuenta goleadora en la Supercopa de Europa contra el Atalanta, todavía no lo ha hecho en La Liga.

El Atleti, que empató 1-1 frente al Villarreal con el estreno como titulares de Robin Le Normand y Alexander Sorloth (quien también anotó), buscará conseguir su primera victoria de la temporada en el Cívitas Metropolitano junto a su afición. Su oponente será el Girona, que consiguió un empate en su visita al Benito Villamarín y que busca repetir la excelente temporada pasada que le permitió clasificarse a la Champions League al terminar en la tercera posición.

La jornada se abrirá con el enfrentamiento entre Celta de Vigo y Valencia. El equipo gallego remontó con goles de Iago Aspas y Swedberg, mientras que el Valencia, a pesar de adelantarse con un gol de Hugo Duro, no logró sumar puntos en su primer partido de la temporada contra el Barcelona. Además, la jornada 3 será la primera que discurra entre semana por lo que este fin de semana se concentrarán todos los partidos entre el viernes y el domingo.

Partidos de la jornada 2

Viernes, 23 de agosto

- RC Celta vs. Valencia CF - 19:00h (DAZN)

- Sevilla FC vs. Villarreal - 21:30h (M+/GOL)

Sábado, 24 de agosto

- CA Osasuna vs. RCD Mallorca - 17:00h (M+)

- FC Barcelona vs. Athletic Club - 19:00h (DAZN)

- RCD Espanyol vs. Real Sociedad -21:30h (M+)

- Getafe CF vs. Rayo Vallecano - 21:30h (DAZN)

Domingo, 25 de agosto

- Real Madrid vs. Real Valladolid - 17:00h (M+)

- CD Leganés vs. UD Las Palmas - 19:00h (DAZN)

- Dep. Alavés vs. Real Betis - 19:15h (M+)

- Atlético de Madrid vs. Girona FC - 21:30h (DAZN)