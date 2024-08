Samuel Eto'o, a su hijo antes de su debut en Liga: "Vivimos en un mundo de batallas egoístas y fugaces"

Etienne Eto'o fue una de las grandes novedades en la primera lista que conformó el Rayo Vallecano para la jornada inaugural de La Liga. La presencia del hijo de Samuel Eto'o, el exfutbolista entre otros equipos del FC Barcelona, levantó una gran expectación y por supuesto la admiración de su propio padre.

Así, Samuel Eto'o escribió en las redes sociales un emotivo mensaje el mismo día que su hijo podía hacer su debut en Primera División siguiendo sus pasos. El camerunés le dedicó unas bonitas palabras a Etienne en una jornada tan señalada para él, aunque finalmente se quedó sin jugar en Anoeta ante la Real Sociedad y no pudo confirmar ese esperado estreno.

"Vivimos en un mundo donde reinan las batallas egoístas y fugaces. Eres el único dueño de tu destino. A través de tu trabajo, construirás solo tu trayectoria y tu destino. Nadie te dará regalos. Debes ser inmune a su manipulación y explotación contra tu familia y quienes te aman. Cortarse de los lazos familiares es la mejor manera de debilitarse. Tienes que detenerlos", escribió ejerciendo de mentor.

Además, Samuel Eto'o se mostró abiertamente orgulloso del camino que está siguiendo su hijo de la posibilidad de que pudiera debutar en una de las competiciones más importantes del mundo: "Este día está lleno de símbolos: es tu cumpleaños. Y probablemente en este cumpleaños juegues tu primer partido con un club de primera división. Mi emoción de padre no puede impedirme recordarte que debes conservar esta hermosa conquista que es tu fuerza de carácter, tu magnífica sonrisa y este sueño inalterable que alimentas desde tu nacimiento".

Consciente de que no sería sencillo que tuviera minutos con el Rayo Vallecano en este día, Samuel Eto'o también quiso enseñarle a su hijo que tuviera paciencia para cumplir su sueño de jugar en Primera División: ""Las cosas se harán hijo. Si no es hoy, será mañana, si no, será pasado mañana...".

Se quedó sin debut

Pese a que tenía toda la ilusión del mundo puesta en ello, finalmente Etienne Eto'o no llegó a debutar con el Rayo Vallecano en Primera División. Íñigo Pérez le incluyó en la lista de convocados para la primera jornada de La Liga contra la Real Sociedad, pero tuvo que esperar su turno desde el banquillo y no ingresó al terreno de juego en la victoria del conjunto madrileño.

Etienne tiene 21 años y firmó este mismo verano procedente del Rayo Majadahonda madrileño. El Rayo Vallecano se hizo con sus servicios para refozar el equipo filial, pero las necesidades de la primera jornada de La Liga llevaron a Íñigo Pérez a meterle en el listado de convocados para el partido ante la Real Sociedad.

De hecho, Etienne ha demostrado tener muy buenas maneras y en el club ven en él una apuesta de futuro. Por eso, ha hecho gran parte de la pretemporada con el primer equipo y en el club confían en que más pronto que tarde tendrá su oportunidad de demostrar su valía en la máxima categoría nacional.