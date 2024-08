Mario Hermoso y el motivo de su portazo al Atlético: 16 millones de euros y un futuro en el fútbol saudí

Hace tiempo que Mario Hermoso asumió que su futuro estaba lejos del Atlético de Madrid. No porque el club no le quisiera, no porque el Cholo Simeone hubiera dejado de confiar en él. Fue el entorno del propio jugador el que desestimó continuar en el club rojiblanco para buscar un cambio de aires.

Una tras otra, el defensor fue rechazando las diferentes ofertas de renovación que el Atlético de Madrid le fue poniendo sobre la mesa esperando un nuevo proyecto que le llamara la atención, y parece que ese ofrecimiento ya ha llegado para que el futbolista se decante definitivamente.

Tal y como apuntan desde el diario saudí Al-Riyadiya, Mario Hermoso cuenta con una propuesta formal del conjuntl Al-Shabab prácticamente irrechazable en lo económico. El club saudí le ofrece al central español un contrato de dos temporadas de duración a razón de 16 millones de euros por cada una de ellas, es decir, que el zaguero se embolsaría 32 millones al cabo de esos dos años compitiendo en la liga árabe.

Mario Hermoso celebra el gol del Atlético en Alemania. REUTERS

De hecho, desde Arabia apuntan que el defensor ya ha aceptado la propuesta y que la formalización de este fichaje es tan sólo cuestión de tiempo. La operación requiere la aprobación del Comité de Sostenibilidad Financiera del Ministerio de Deportes saudí, requisito imprescindible para oficializar el fichaje y quien habría sido informado el pasado jueves por parte del club para tramitar el traspaso.

De esta manera, Mario Hermoso emprendería una nueva aventura lejos del fútbol europeo y de la primera línea de competición pese a que su agente llegó a decir hace un tiempo que buscarían un nuevo gran reto en lo deportivo. En el Al-Shabab, además, se reencontraría con un viejo compañero del Atlético de Madrid como Yannick Carrasco, que fue traspasado la temporada pasada por un montante de 15 millones de euros.

Una gran disputa por él

Si finalmente el Al-Shabab consigue hacerse con los servicios de Mario Hermoso, le habrá ganado la partida a otro gran competidor de la liga saudí. El Al-Ittihad también se interesó por el zaguero y de hecho le llegó a ofrecer unos 12 millones de euros al año por tres tempordas, pero el futbolista no aceptó la propuesta.

Desde que se marchó del Atlético de Madrid tras no renovar su contrato, al defensor no le han faltado pretendientes. Se habló de una posible marcha al fútbol italiano, donde sonaron equipos como el Inter de Milán o el Nápoles, aunque ninguna de estas conversaciones llegaron a fructificar.

En España, recientemente ha sido vinculado con el Villarreal, pero ahora desde Arabia Saudí afirman que las conversaciones con el Al-Shabab ya están completamente cerradas y que será cuestión de tiempo que Mario Hermoso también termine jugando en el fútbol árabe.