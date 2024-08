Así ha sido la surrealista presentación de Sorloth con el Atlético de Madrid: un perro como invitado

El Atlético de Madrid ya ha presentado en sociedad a su delantero goleador: Alexander Sorloth. Las luces del salón de actos del Metropolitano fueron perdiendo fuerza hasta apagarse por completo para dar paso a un jugador que brilla con luz propia. Sus 195 centímetros copan todos los focos. Es su día.

El de un jugador que la temporada pasada peleó el pichichi hasta la última jornada y llevó al Atlético a desembolsar 32 millones de euros al Villarreal. "Vengo a uno de los mejores equipos del mundo. Le dije a mi agente y mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder jugar en el Atlético. Siempre soñé con jugar aquí y cuando se abrió la puerta no me lo pensé dos veces", aseguró.

El delantero noruego, primer futbolista de este país que viste la camiseta colchonera, priorizó la idea de ayudar al equipo antes de pensar en posibles cifras goleadoras. También destacó el hecho de haber podido hablar con Simeone antes de su incorporación y la calidad de sus compañeros para recibir pases y anotar tantos.

"Hablé con el míster un par de veces antes de venir y sólo podía decir cosas buenas, tenía muchas ganas de estar en el club. Hubo buenas batallas contra Giménez y estoy encantado de jugar con él ahora. He pasado buenos momentos en este estadio, marqué mi primer gol en la liga, me encantó el ambiente. Es un estadio perfecto para jugar, los aficionados hacen mucho ruido y apoyan mucho. No puedo esperar para jugar en este estadio", aseguró.

Sorloth sorprendió por el curioso invitado que llevó a la presentación. Acudió con su mascosta, una perra llamada Elsa, vestida con una camiseta del Atlético. Ambos posaron juntos para inmortalizar el momento y manifestar que ni para los actos más serios se separan.

En el dorsal del uniforme que vestía el animal se podía leer el nombre 'Emma', que es el de su hija recién nacida quien también acompañó al delantero junto con su madre y esposa del noruego, que arriba en el Atlético con la tarea de establecerse como un nueve referente tras varios intentos fallidos.