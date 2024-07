Ronald Koeman habla alto y claro sobre la situación del Barça: "El problema no es Nico Williams..."

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, volvió a lanzar un dardo al presidente del Barcelona Joan Laporta durante la presentación de la Koeman Cup. El exjugador y exentrenador del Barça apuntó que "las leyendas del club no pintan nada para esta junta".

El técnico neerlandés repasó toda la actualidad del conjunto azulgrana. Desde la incorporación de Nico hasta la comparación con el Real Madrid o el estado de Frenkie de Jong. No dudó en hablar de todos los temas por los que fue preguntado.

En relación al fichaje de Nico Williams, Koeman apuntó no saber si "son rumores o intenciones de pensar que pueden luchar por este tipo de jugador", además de afirmar que "entiendo el interés por Nico porque es un gran jugador".

Sin embargo, a continuación lanzó un dardo a Laporta en relación a los numerosos futbolistas que se relacionan con el Barça: "En los últimos años el problema del Barça ha sido que Messi está fuera, yo estoy fuera, Xavi está fuera... Creo que lo mejor es respetar a las leyendas del club. Eso es mucho más importante que luchar por un jugador. El Barça tiene que estar arriba del todo y últimamente en los últimos años no está ahí para competir. Creo que es por la Junta porque trabajan de una manera que no es buena", dijo Koeman.

El seleccionador de la 'Oranje' comparó también el proyecto del Barça con el del Real Madrid dejando claro que los blancos están un paso por delante: "En muchas cosas el Madrid es superior al Barça. Sé que él Barça tiene mucha gente joven como Lamine, Pedri o Gavi, pero necesita gente como Mbappé que marca las diferencias en todos los sentidos", afirmó.

Alarma De Jong

Koeman habló también de Frenkie de Jong, una figura que preocupa ahora mucho al club azulgrana por sus problemas físicos. Y sus palabras no fueron demasiado halagüeñas: "Está preocupado por su lesión. Tuvimos esperanzas de que llegara al torneo y al final no fue así. Está con una lesión importante y hay que esperar a ver cómo todo sigue. Le deseo suerte, pero todavía no está para jugar".

Frenkie de Jong, retirado en camilla durante El Clásico. REUTERS

El centrocampista del Barça se lesionó del tobillo en abril en un choque durante un Clásico contra el Real Madrid. Se perdió el tramo final de temporada, pero jugó con Países Bajos antes de volver a recaer. No jugó la Eurocopa y su incorporación a las órdenes de Flick es toda una incógnita.