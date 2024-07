Violenta pelea en la grada entre hinchas colombianos y jugadores de Uruguay como Araújo o Giménez

Otra grave trifulca vuelve a empañar una edición de la Copa América. Ocurrió este miércoles, en el partido de semifinales que enfrentó a Uruguay y a Colombia. Varios jugadores charrúas, entre ellos Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez, saltaron las barreras para pelearse con hinchas colombianos una vez finalizado el partido.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro hubo una tangana entre jugadores de las selecciones en el círculo central, que se reprodujo rápidamente en la grada entre hinchas de los dos países.

Lo más sorprendente ocurrió cuando varios jugadores, con Núñez al frente, saltaron a la grada para implicarse en la pelea entre las hinchadas mientras les llovían objetos y líquidos.

Núñez, puños en alto en posición de pelea, recibió un puñetazo en la cara de uno de los aficionados de la selección 'cafetera'. La trifulca duró varios minutos mientras los esfuerzos de la policía eran inútiles para separar a los implicados.

Giménez, capitán de la selección uruguaya, aseguró que los jugadores de la Celeste saltaron a la grada y se vieron involucrados en una pelea con aficionados colombianos para defender a sus familias, "que corrían peligro".

"Nuestras familias corrían peligro, no había ni un policía" José María Giménez, futbolista uruguayo

"Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros", dijo Giménez en declaraciones televisivas tras concluir la semifinal de la Copa América en la que Colombia derrotó a Uruguay (1-0).

"Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, porque esto es un desastre, porque todo el partidos pasa lo mismo", dijo.

"Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre", añadió visiblemente alterado.

"Siempre hay rifirrafe, risas, palabras, lo que sea. Pero lo que más molesta es la forma de babosear, de celebrar, no tiene ningún sentido", afirmó Luis Suárez también en declaraciones en la zona mixta.

"Nosotros eliminamos a Brasil y ninguno le pasó por delante a ningún jugador de Brasil. Al contrario fuimos a saludarlo, somos colegas de la cancha, sabemos el sufrimiento que se vive en una derrota", dijo Suárez.

'Condena' de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) "condenó enérgicamente" en un comunicado "los actos de violencia en el fútbol", aunque evitó referirse directamente a la pelea entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aseguró que los jugadores de Uruguay involucrados en la pelea "simplemente fueron a proteger a su familia".

"Hasta ahora lo que hemos tenido es diálogo interno, saber que hubo una reacción natural, instintiva, de padre, de esposo, de hermano, de hijo que al ver a su familia en un momento muy complicado y al ver que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica", dijo Alonso en la zona mixta posterior a la segunda semifinal de la Copa América.