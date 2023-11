Xavi se autorrefuerza en plena crisis: "Hay mucha fe en este proyecto, dejadme intentarlo"

Can Barça vive momentos de tensión. Los resultados no acompañan y el equipo azulgrana se la juega este martes en la Champions League frente al Oporto. Todo lo que no sea una victoria le complicaría las cosas de cara a la última jornada, en la que se mediría fuera de casa al Amberes.

En el foco está Xavi Hernández. El técnico del Barça afronta su momento más difícil por la mala racha de resultados del equipo y con un calendario para las próximas fechas cargado de partidos importantes. En mitad de este clima de crisis, una foto de Laporta y Rafa Márquez, técnico del filial, alimentó los rumores sobre la posición amenazada de Xavi.

Aún así, justo cuando Xavi comparecía en rueda de prensa, Laporta daba aire al entrenador de Tarrasa. "Cerramos filas con el entrenador y su cuerpo técnico. Tenemos plena confianza", dijo el presidente en un acta. En la rueda de prensa, el técnico siguió con el mismo discurso.

Duelo contra el Oporto

"Ojalá nos salga una noche mágica. Es un partido en el que nos podemos clasificar como primeros de grupo. Es un partido trascendental".

Crisis de juego

"Las cosas en general no salen, pero viendo otra vez el partido en Vallecas, creo que fue bueno. Nos falta algo de continuidad. De jugar más minutos como en la segunda parte del Rayo o los 60 minutos de El Clásico. El grupo está unido y no hay problema".

Arropado en el banquillo

"Siento una confianza al cien por cien. Tengo buena relación con el presidente y Deco".

Problema de mentalidad

"Solo reaccionamos cuando hay una urgencia, en los últimos minutos. Hay que ser autocríticos, pero es parte del proceso. Los jugadores están a gusto con el sistema y mañana puede ser un punto de inflexión. La oportunidad de clasificarte para octavos de final como primeros de grupo".

🗣️ Xavi: "Debemos ser autocríticos, debemos mejorar nuestro nivel. Debemos recuperar la presión alta, el juego posicional, ser más compactos y recuperar la mentalidad ganadora" pic.twitter.com/0945oGCXZb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2023

Sensaciones

"El diagnóstico es claro y lo transmitimos a los jugadores. Hemos fallado en la presión alta, tras pérdida, en la intensidad y mentalidad. Volveremos a jugar y conseguir resultados. Si no, no estaría aquí. Soy el primero que cree y lo volveremos a hacer"

Tramo decisivo

"Me lo decís cada rueda de prensa. Esto es el Barça, nos jugamos muchísimos. Los resultados marcan el devenir de la temporada. En un mes vendrá la Supercopa y me diréis lo mismo. Es la presión extra del Barça. Nos jugamos mucho. El de mañana es un partido súper transcendente".

Enfado con los árbitros

"Es una evidencia que con más puntos estaríamos más tranquilos. No tenemos suerte, ya lo dije en Vallecas. No es una excusa. No me protego en las excusas. Tenemos que jugar mejor, pero que nos han perjudicado decisiones arbitrales, también".

Con confianza

"Estoy bien, con energía y positivo. Creo mucho en los futbolistas. Lo hemos hecho bien, ganamos títulos importantes la temporada pasada. Críticas siempre hay. Es un remember de lo que viví en mi etapa de futbolista".

No está solo

"No me siento solo porque tengo la confianza del presidente, de Deco, y tengo un staff que cree en mí y es fiel. Y unos jugadores que lo están intentando. El año pasado tampoco salían las cosas y al final acabó bien. Por todo ello creo que las cosas van a salir bien".

Problemas de actitud

"Hay que entrar más metidos en los partidos. Hemos regalado muchas cosas esta temporada. Llevamos menos puntos en Liga que el año pasado, pero en Champions estamos mejor. En Liga debemos regalar menos". Por qué creer

"Ya lo hemos hecho. Los mismos futbolistas del año pasado han jugado bien en partidos difíciles. Por tanto, tenemos y debemos creer que el juego va a volver y los resultados vendrán. Mañana nos podemos clasificar para los octavos de final. Es una final y no podemos fallar".

Ter Stegen

"Mañana se probará [Ter Stegen]. Casi no ha podido entrenar. Pero es uno de los capitanes y está con el equipo".

Autocrítica

"Soy muy crítico con los jugadores, en los vídeos, charlas. Nos tenemos que exigir mucho. No estamos al nivel de hace un mes y medio o dos. Tenemos que apretar más, recuperar la intensidad, mentalidad ganadora. Lo hemos demostrado. Ahora hemos bajado un poco. Hay que ser más humildes, generosos, más compactos. Y a partir de mañana".

Foto Laporta - Márquez

"Es señal de unión. Lo hace siempre. Tiene fotos con nosotros también en el vestuario. No veo ningún problema".

Ratificación de Laporta

"Amén. Si lo he dicho antes, no me creéis. Noto muchísima confianza. Hay mucha fe en este proyecto. Si no sale, seré el primero en decirlo. Pero dejadme intentarlo".

Crisis

"Aquí siempre se habla de crisis si no ganas. Hay que ganar siempre. Es la exigencia. Siemrpe hay críticas, es normal, se aceptan para mejorar, ser más contundentes, tener más mentalidad positiva y ganadora. El Barça es exigencia máxima".

