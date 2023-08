El serio aviso de Guardiola al Barcelona por Bernardo Silva: "Si lo quieren fichar, que cojan un avión"

El FC Barcelona está intentando conseguir algún fichaje de última hora en el mercado. Tras la salida de Ousmane Dembélé rumbo a Paris Saint-Germain, el conjunto culé necesita reforzarse con un jugador ilusionante y ese no es otro que Bernardo Silva. El talentoso futbolista del Manchester City se ha convertido en su gran objetivo en esta recta final del verano.

Para ello, el Barça está tratando de abaratar lo máximo posible su llegada, ya que los problemas económicos están a la orden del día y no pueden afrontar una operación de esta magnitud. Sin embargo, el Manchester City, con Pep Guardiola a la cabeza, se muestra muy serio en la negociación.

El técnico del equipo inglés ha querido salir al paso de los rumores que colocan a Bernardo Silva en el Barça la temporada que viene. Guardiola ha dado a conocer que no ha llegado una oferta suficiente por él y ha incidido en que quiere su presencia en el equipo para el próximo año.

"Sobre Walker y Bernardo, qué puedo decir…. Son jugadores muy importantes para nosotros y los queremos aquí sí o sí. Vamos a hacer todo lo posible para que se queden. Bernardo no es como Gündogan, que terminaba contrato. Él tiene contrato aquí. Queremos que se quede porque él quiere quedarse", comenzó relatando Pep Guardiola.

Es cierto que el Barça ya se hizo este verano con los servicios de İlkay Gündoğan, pero el jugador alemán llegó libre en una operación que se gestó en las primeras semanas del verano. Una situación muy diferente a la de Bernardo Silva. Para que el portugués salga, los culés deben de aportar una cifra considerable de dinero.

Bernardo Silva celebra el gol de manera muy efusiva. REUTERS

"Reemplazar a estos jugadores es muy muy difícil. Hemos perdido a dos jugadores increíbles, como Gündogan y Mahrez, que en las temporadas anteriores han sido importantísimos", añadió sobre la importante de mantener en el equipo a Bernardo Silva, uno de sus futbolistas más importantes a la hora de conquistar la Champions League.

Por otro lado, también aseguró que todos aquellos que no quieran seguir en la disciplina del Manchester City tienen la puerta abierta a irse, aunque con una condición. Todos ellos necesitan presentar una oferta acorde a su rendimiento, algo que parece no haber ocurrido con el jugador portugués.

"Pero no quiero jugadores que no quieran estar aquí. Si lo quieren, necesitamos que haya una oferta buena y no la tenemos. Si lo quieren, se subirán a un avión, vendrán aquí, hablarán con nuestro director deportivo para llegar a un acuerdo", sentenció.

