Roger Federer explica lo que supone enfrentarse a Rafa Nadal: "Es contra el que más he luchado"

Roger Federer puso punto y final a su carrera deportiva en la última edición de la Laver Cup, un torneo impulsado por él y donde logró reunir a varios de los mejores jugadores del mundo. Una retirada que supuso el adiós a una de las grandes estrellas del mundo de la raqueta, un jugador icónico que se ha convertido en una de las leyendas de este deporte.

El suizo ha querido rememorar su tiempo en las pistas y se ha acordado de su gran rival, Rafa Nadal. Con el español tuvo una grandísima disputa, lo que les hizo forjar una enorme amistad fuera de las canchas. Además, Federer no ha dudado en reconocer que ha sido el jugador contra el que más le ha costado jugar en su carrera.

"El jugador contra el que más he tenido que luchar es Rafa Nadal. Sí, sólo por su topspin y porque es zurdo, ya sabes.¿Te gustaría jugar contra un zurdo? ¿No? Pues es por eso", aseguró Federer durante un acto de la marca Uniqlo. En la memoria del aficionado quedan esas batallas titánicas entre los dos tenistas, destacando en especial la final de Wimbledon de 2008, el que es considerado como uno de los mejores partidos de la historia.

[Federer se niega a declarar a Djokovic el mejor de la Historia: "Mientras siga jugando Nadal..."]

Roger Federer también se sinceró sobre las dificultades que tuvo para afrontar la retirada. El helvético sufrió varias lesiones en sus últimas temporadas y eso le generó ciertas dudas a la hora de despedirse del tenis. Para ello, escogió su torneo, la Laver Cup, y allí congregó a una constelación de jugadores. Entre ellos estuvieron presentes el propio Rafa Nadal, Novak Djokovic o Stéfanos Tsitsipas.

"Siempre siento que he llegado a un punto alto y luego sigue adelante. La vida sin el juego, la vida sin los fanáticos y la vida sin el calendario que ha dominado mi vida durante 25 años definitivamente ha sido algo que no sabía cómo tomaría. Durante mucho tiempo traté de regresar y darle una oportunidad más y dejar el juego de manera saludable, pero no fue factible", explicaba Federer.

Roger Federer celebra un punto con rabia Reuters

"Al final me sentí aliviado y feliz de jubilarme. Terminó de la manera más perfecta en la Laver Cup. Estaba rodeado de mis mayores rivales y mi familia y amigos estaban allí. Para mí fue como, 'Vale, estoy bien ahora. Ya no necesito perseguir ese anhelo'", sentenciaba el ganador de ocho Wimbledon.

Su presencia en Wimbledon

Roger Federer ha sido, probablemente, el tenista que más apegado a Wimbledon. Se convirtió en el rey absoluto de la hierba, como así lo atesoran esos ocho títulos, y ha sido uno de los invitados este año y el pasado. Una figura muy unida a Londres, ya que allí forjó parte de su legado.

"El año pasado salí a la pista central para la celebración del 100 aniversario. Fue hermoso pero doloroso. Estaba dolido. No sabía si iba a poder volver a jugar, así que fue un momento muy emotivo. Pero este año fue totalmente diferente. Me siento contento viendo y disfrutando del juego", resaltaba Federer.

Sigue los temas que te interesan