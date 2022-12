Federer cuenta que lloró cuando le dijo a Rafa Nadal que se retiraba del tenis

La retirada de Roger Federer y su despedida junto a Rafa Nadal ha sido uno de los momentos más especiales del tenis en 2022. El suizo, castigado por las lesiones los últimos años, colgó la raqueta. Se tomó el lujo de hacerlo formando pareja con el español en un dobles de la Laver Cup, segunda vez que esto ocurría.

La primera vez fue en la edición de 2017, celebrada en Praga, y cinco años después tocó en Londres. Federer eligió jugar con Nadal para vestirse de corto por última vez estando en activo. Tras el partido, con ambos tenistas emocionados, dejaron una estampa lacrimógena para todos los aficionados.

Federer lo ha recordado meses después en la televisión estadounidense. En el programa The Daily Show, el tenista suizo reveló que estaba pactado que se jugaría ese partido de dobles y que surgió a raíz de la propuesta que Roger le hizo a Rafa por teléfono.

[La vida de Federer tras su retirada: exhibiciones, comentarista y un hueco en la Rafa Nadal Academy]

Fue una conversación en la que Federer le pidió a Nadal jugar juntos por última vez: "Fue una llamada bastante emotiva porque Rafa fue de las primeras personas fuera de mi equipo que supo mi decisión de dejarlo", reveló el legendario tenista suizo.

"Le dije: 'Hey, antes de que hagas otros planes, me gustaría que vengas a la Laver Cup a jugar un último dobles conmigo. Seria increíble porque mi rodilla no está bien y es el final'. Él me contestó: 'Oh, sí, Dios mío... Ok, sí, allí estaré, pase lo que pase...'", relató Federer sobre su charla telefónica con su amigo y rival.

🥲 Amistad en la competición



Roger Federer le contó así a Rafa Nadal que se iba a retirarpic.twitter.com/S2fIdbHa6b — Radio MARCA (@RadioMARCA) December 9, 2022

Rafa Nadal también habló recientemente de su rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic durante tantos años. Estando en Bogotá, una de las paradas de su gira sudamericana que realizó días atrás, el tenista manacorí aseguró que a sus 36 años sigue jugando al máximo nivel y luchando por ganar títulos, como los de Roland Garros y el Abierto de Australia que consiguió de este año, gracias a la competencia.

Entre Novak, Roger y yo nos hemos ido empujando, nos hemos ido exigiendo y de alguna manera nunca fue suficiente, siempre tenemos que hacer algún esfuerzo más y en eso es en lo que estamos", dijo Nadal en una conferencia de prensa en Bogotá, donde jugó un partido de exhibición con el noruego Casper Ruud.

El tenista agregó que "la competición" los llevó a los tres "a esos niveles tanto de exigencia mental, como física y tenística y esto probablemente es una de las razones principales" por las cuales sigue compitiendo. Con la revelación de Federer, queda demostrado una vez más lo especial que ha sido lo visto en el tenis durante los tres últimos lustros.

Sigue los temas que te interesan