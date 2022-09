Lo que no se vio del adiós de Federer: el emotivo abrazo entre Mirka, su mujer, y Rafa Nadal

Este viernes se cumplirá una semana de la emotiva y lacrimógena despedida de Federer del tenis. El suizo disputó su último partido como profesional junto a Rafa Nadal en dobles. Perdieron, pero el resultado no importó sino lo que vino después. Roger tuvo un homenaje a la altura de su carrera.

La imagen que dio la vuelta al mundo fue la de Federer y Nadal sentados uno al lado del otro cuando el O2 Arena de Londres despedía al suizo. Los dos lloraban en un momento tan especial y Roger le daba la mano a Rafa. Pero lo que no se vio fue a Mirka, la esposa del ya extenista, dándose un abrazo con el español durante la ceremonia.

La escena fue captada por la cámara de un móvil y se está haciendo viral en las redes sociales. Mirka bajó a la pista para consolar a su marido y luego fue saludando a los que acabaron convirtiéndose en mucho más que rivales para Federer. Primero abrazó a Andy Murray y luego lo hizo emotivamente con Nadal.

El momento en el que Mirka, la mujer de Federer, abraza a Rafa Nadal tras el último partido de Roger



(via @buticut) pic.twitter.com/ojjUuQmpUB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 29, 2022

Abrazo con los hijos

La relación de Rafa Nadal con la familia de Federer es buena. No solo se abrazó con Mirka. Antes de retirarse de la pista, tras haber recibido Roger su homenaje, el español se acercó a las gradas del pabellón londinense y saludó a unos niños que eran los hijos del tenista suizo.

Nadal, que espera un bebé junto a su pareja Xisca Perelló, se abrazó con los pequeños. Federer tiene cuatro hijos: las gemelas Myla y Charlene y los mellizos Leo y Lenny. Roger y Mirka seguían de cerca la bonita escena.

El abrazo de Rafa Nadal con los hijos de Federer

La despedida de Federer dio mucho de sí. El suizo habló sobre ella en una entrevista en New York Times y destacó lo que ocurrió con Nadal: "Rafa me dijo 'haré todo lo que pueda para estar allí contigo'. Y eso fue increíble para mí, mostró una vez más lo que representamos el uno para el otro y el respeto que nos tenemos. Pensé que sería bonito, una maravillosa historia para nosotros, para el deporte, para el tenis e incluso más allá".

"Pudimos coexistir en una dura rivalidad y salir de eso y mostrar una vez más que es solo tenis. Es duro, brutal a veces, pero siempre hay respeto. Y puedes salir de eso y tener esta gran amistad en la rivalidad", agregó.

[La historia de rivalidad y amistad entre Nadal y Federer: el duelo del siglo y un último baile juntos]

Federer resaltó que su carrera terminó "incluso mejor de lo que pensaba" y que "nunca" olvidará lo que Nadal hizo por él en Londres.

Habló del momento en el que agarró la mano de Nadal, ambos llorando sentados en su banquillo: "Casi te olvidas de que te están tomando fotos. Creo que hubo un momento en el que no podía hablar porque había música y le toqué una mano, creo que quizás era un 'gracias' secreto", afirmó Federer. Una imagen histórica.

"Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar" Rafa Nadal, sobre su relación con Federer

Nadal, por su parte, también dio esta semana su versión de la despedida de Federer. En una entrevista en COPE, el tenista español dijo: "Soy una persona sensible, cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse". Reconoció que no había visto todavía la imagen de la que todos hablaban.

"Se me fue un poquito de las manos, y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche", desveló durante su intervención en la radio. "Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar", concluyó.

Sigue los temas que te interesan