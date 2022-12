Muere Luis Miguel López 'Luismi', futbolista del CD Fuentes, en un accidente de tráfico

Tragedia en el fútbol regional español. El CD Fuentes ha lamentado el fallecimiento de uno de sus futbolistas, Luis Miguel López, conocido como 'Luismi', de tan solo 23 años. Ocurrió en un accidente de tráfico durante la noche del jueves en la N-232, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza).

El CD Fuentes, que milita en la categoría Regional Preferente, fue recientemente noticia nacional al enfrentarse a Osasuna, de Primera División, en uno de los cruces de la Copa del Rey, que el Fuentes perdió por 4 a 1 hace aproximadamente un mes.

El accidente de tráfico en el que perdió la vida el joven futbolista se produjo al colisionar frontalmente dos vehículos, uno de los cuales conducía. Junto a Luismi viajaba como el copiloto el también futbolista Pablo Soláns, que resultó ileso en el accidente.

El siniestro se produjo en el kilómetro 214 de la N-232, según ha informado la Guardia Civil. Es un tramo en obras dentro del proyecto de desdoblamiento de esta vía, largamente reivindicado en Aragón.

Detrás del coche accidentado viajaba también el segundo entrenador del CD Fuentes, David Falcón. Asistió al intento de reanimación del joven fallecido y relató la tragedia así, en declaraciones que recoge el Heraldo de Aragón:

"Terminamos el entrenamiento aproximadamente a las diez de la noche (22.00). Luismi salió con Pablo un par de minutos antes que nosotros. No he presenciado el accidente, pero ha habido más golpes. Yo también tuve que frenar en seco para no chocar con el vehículo que iba delante de mí. Y, a su vez, el que iba detrás, el de Jaime, entrenador de porteros, colisionó con el mío. Cuando hemos llegado, en el intento de reanimación, ha sido un drama. Afortunadamente, a Pablo no le ha pasado nada. Lo de Luismi es una tragedia", dijo el segundo del equipo aragonés.

El CD Fuentes mostró su consternación por la noticia a través de las redes sociales: "Absolutamente consternados por el fallecimiento de nuestro jugador Luis Miguel López "Luismi". Que tu sonrisa sea eterna. Descanse en paz", se lee en la nota. Otros clubes españoles, como Osasuna, mandaron mensajes de condolencias al club, a la familia y los allegados del futbolista fallecido.

Desde Osasuna nos unimos al dolor de toda la familia del @CDFuentesOf y os mandamos un fuerte abrazo a todos y, por supuesto, a los familiares y amigos de Luismi y a todo el equipo. D.E.P. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) December 9, 2022

