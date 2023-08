Una comparación sobre el Mundial femenino desata la polémica: "Es como una salchicha vegana"

El Mundial femenino de fútbol se ha convertido en uno de los grandes atractivos del verano. Hasta 32 selecciones desembarcaron en Australia y Nueva Zelanda con el sueño de levantar la Copa de Mundo y el evento está siendo un auténtico fenómeno a nivel internacional. Sin embargo, hay gente que no piensa lo mismo.

Uno de ellos es Dieter Schatzschneider, leyenda del fútbol alemán y actual ojeador del Hannover. El que fuese uno de los mejores goleadores del campeonato teutón, llegando a sumar 197 tantos a lo largo de su carrera deportiva, ha dejado un comentario sobre el fútbol femenino que ha generado una gran polémica.

El exdelantero fue preguntado por su opinión acerca del fútbol femenino y él se mostró muy crítico, llegando a asegurar que no le gusta nada y haciéndolo de la peor manera. Unas palabras que han causado controversia, especialmente por su absurda comparación, y que no han tardado en hacerse virales a nivel mundial debido a que a su salida de tono.

"No, no soy un fan del fútbol femenino. Quiero a las mujeres desde el fondo de mi corazón. Pueden jugar y hacer lo que quieran, todo bien", comienza relatando Dieter Schatzschneider mientras se contenía acerca de su pensamiento real sobre este deporte. "Pero no me gusta. Es como hablar de una salchicha vegana y mi cuerpo rechaza la comida vegana. Cualquiera puede comer vegano, pero a mi no me hace ningún bien", sentencia.

Unas declaraciones que han causado estupor, especialmente por el éxito de audiencias en el que se ha convertido el Mundial femenino en Alemania. Hasta diez millones de personas estuvieron delante del televisor para seguir el partido de su selección frente a Colombia. Unos datos que refrendan el respaldo que está teniendo la cita más importante del fútbol femenino.

Dieter Schatzschneider, a la derecha, junto a un jugador del Schalke 04. @s04

Desde que las pronunciase, los usuarios de redes sociales no han tardado en cargar duramente contra Dieter Schatzschneider por su desafortunada comparación. Además, su declaración ha llegado poco después de que se hiciese oficial la eliminación de Alemania en primera ronda, algo que no había ocurrido anteriormente en su historia.

El empate frente a Corea del Sur en la última jornada y la posterior victoria de Marruecos sobre Colombia propició el prematuro adiós de las teutonas, doble campeona del mundo en 2003 y 2007. Una situación que ha hecho que la cita mundialista se quede sin una de las principales favoritas a la victoria final.

