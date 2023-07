Schweinsteiger señala a Guardiola como el culpable de la crisis del fútbol en Alemania

"El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once, y siempre gana Alemania", dijo Gary Lineker allá por el año 1990. Después la actualizó por: "El fútbol es un juego simple, 22 hombres persiguen la pelota durante 82 minutos. A los alemanes les expulsan a un jugador, entonces 21 hombres persiguen la pelota durante 13 minutos y al final, de alguna jodida manera, los alemanes siempre terminan ganando". Esto después de un gol salvador de Toni Kroos.

Sin embargo, esto parece cosa de otra época. La selección de Alemania está de capa caída. Ya no se la considera como una de las favoritas a los grandes títulos e incluso sus categorías inferiores sufren, como le ha pasado a la sub21, que cayó en la fase de grupos de un Europeo en el que España luchará por el título contra Inglaterra en la final.

La Mannschaft no es lo que era y una voz autorizada dentro del fútbol germano ha señalado al culpable del cambio: Pep Guardiola. Así lo ha asegurado Bastian Schweinsteiger en unas declaraciones que ha realizado recientemente para talkSPORT. La leyenda alemana ha afirmado que el resto siempre les consideraron unos luchadores, pero que esto ha quedado en el olvido.

Bastian Schweinsteiger, durante un amistoso entre Países Bajos y Alemania AFP7 / Europa Press

"Cuando llega al país (por el fichaje de Guardiola por el Bayern Múnich), todo el mundo era de la opinión que teníamos que jugar este tipo de fútbol enfocado en pases cortos, pero lo que ocurrió al final fue que perdimos nuestros valores", ha comenzado explicando Schweinsteiger.

"Creo que las demás naciones siempre nos consideraron una selección luchadora que siempre corría hasta el final. Creo que hemos perdido esa virtud a lo largo de los últimos siete u ocho años porque simplemente nos olvidamos de ella. Simplemente estábamos más centrados en pasarnos el balón de forma bonita", ha agregado 'Basti' en el citado medio británico.

Otro ataque a Pep

Esta no es la primera vez que Schweinsteiger señala directamente a Guardiola. Ya lo hizo cuando militaba en las filas del Manchester United. "No jugué mucho con él (con Mourinho) desafortunadamente, pero aún lo respeto. Es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos. Fue una situación extraña y difícil, nunca me explicó realmente por qué. Quizás fue porque jugué con Pep Guardiola y había jugado al fútbol de Pep Guardiola, que no le gusta...", dijo en la BBC.

Sin embargo, no tuvo malas palabras para Mourinho, afirmando que le gustaba su trabajo en Old Trafford. No tanto el que hizo en su día Guardiola en el Bayern Múnich, con su especial forma de ver el juego que, según Schweinsteiger ha cambiado el fútbol alemán a peor y es la principal causa de la crisis de la Mannschaft.

