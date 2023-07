La FIA manda un mensaje a Lewis Hamilton: "No podemos castigar a Red Bull por ser mejores"

Red Bull es el líder destacado del Mundial de Constructores, así como Max Verstappen lo es en la clasificación de los pilotos. Las diferencias de la escudería austriaca respecto al resto son abismales y esto es algo que no le gusta a Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 se ha quejado porque con tal distancia de puntos, su rival puede comenzar a preparar el monoplaza de la próxima temporada.

Hamilton pide que se marquen unas fechas para que todos los equipos puedan comenzar a la vez a trabajar en el coche del curso siguiente. Sin embargo, desde la FIA esto no es algo que estén por la labor de respaldar. Mohammed Ben Sulayem, presidente del organismo, ha declarado que no pueden "castigar" a Red Bull "por ser mejor" y por "esforzarse más".

Fue antes del Gran Premio de Austria cuando Lewis Hamilton alzó su petición: "Solo en mi experiencia personal, cuando estás tan adelantado, cuando estás 100 puntos por delante del segundo, realmente no necesitas desarrollar mucho más tu coche, por lo que puedes empezar a trabajar antes en tu próximo monoplaza. Y con el límite de gastos, eso significa gastar el dinero de ese año en el coche del año siguiente".

"Pero si todo el mundo tuviera un tiempo estipulado, por ejemplo, si todos supieran cuándo podemos realmente hacer ese cambio, sea la fecha que sea, octubre es demasiado tarde, pero el 1 de agosto o algo así, entonces nadie tendría esa ventaja, y entonces es una verdadera carrera durante ese corto espacio de tiempo para el próximo coche", agregó entonces el británico.

Esto no sentó nada bien en Red Bull, directamente señalados. El primero en responder fue Max Verstappen: "No estábamos hablando de esto cuando (Hamilton) estaba ganando y no creo que debamos hacerlo ahora. Así es como funciona la Fórmula 1. Cuando tienes un coche competitivo, es genial, pero en un momento dado tienes que empezar a mirar hacia el próximo año, por supuesto".

"Es normal que la gente que está por detrás de nosotros diga ese tipo de cosas, pero no deben olvidar cómo era cuando ganaban ellos mismos", agregó Verstappen, en una misma línea que siguió Christian Horner: "Él (por Hamilton) puede hablarlo por una experiencia personal, creo que es algo muy difícil de investigar, porque cómo sabes que un equipo está trabajando en el coche del año que viene".

La FIA no cede

Esta situación no es nueva. Cuando estás arriba, no te quejas y cuando los resultados no llegan, sí. Algo que han puesto de relieve desde Red Bull. Pero también la FIA se ha mostrado en desacuerdo con Lewis Hamilton. Su presidente, Mohammed Ben Sulayem, no ha dudado en responder al heptacampeón: "Es el momento de Red Bull, ¿los castigamos? No podemos castigar a la gente por ser mejor, por esforzarse más. Eso es injusto".

"Hay que tener en cuenta que Red Bull ha hecho un trabajo increíble. Es cierto que la brecha parece grande, pero debemos ser prudentes, porque sabemos que en la vida las cosas pueden cambiar muy rápido", ha apuntado el CEO de la F1. Y también Domenicali se ha referido al tema: "No sería correcto tomar esta decisión porque no podríamos ser vistos como parte de la manipulación. No me estoy imaginando en absoluto este tipo de enfoque".

