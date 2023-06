Leo Messi se marcha del PSG: "El del sábado será su último partido aquí"

Era un secreto a voces, pero hasta el momento no se había pronunciado nadie de los implicados. Christophe Galtier, entrenador del PSG, ha roto el hielo y ha confirmado en rueda de prensa este jueves que Leo Messi jugará su último partido con el equipo de París este fin de semana:

"Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. El sábado es su último partido en el Parque de los Príncipes. Espero que sea recibido de la mejor manera posible", dijo Galtier en la rueda de prensa previa al partido del PSG contra el Clermont que cerrará la temporada del flamante campeón de la Ligue-1.

"La primera temporada tuvo que adaptarse, era la primera vez fuera del Barcelona. Este año ha sido un elemento importante, siempre disponible en las semanas de entrenamiento. Los comentarios y críticas no me parecen nada justificados, en una temporada con el Mundial tiene unas estadísticas increíbles, 21 goles y 22 asistencias. Siempre ha estado al servicio del colectivo. Repito fue un gran privilegio no entrenarlo sino acompañarlo", repasó Galtier sobre los dos años de Messi en París.

La pregunta ahora es: ¿dónde jugará Leo Messi la próxima temporada? Desde hacía semanas se daba por hecho que no iba a seguir en el PSG y, a partir de ahí, han surgido dos vertientes sobre su futuro: su regreso al FC Barcelona o, lo más probable, su despedida del fútbol europeo para jugar en Arabia Saudí.

Joan Laporta, presidente culé, ha hablado claro en público sobre el interés en traer de vuelta a Messi tras su salida en 2021, pero LaLiga todavía no ha dado el OK a un plan de viabilidad que permitiría su regreso en términos económicos y tampoco Leo sabe nada en privado sobre el deseo real del club azulgrana.

Mientras tanto, en Arabia Saudí se han movido con rapidez y contundencia. Al argentino le ofrecen el contrato más alto de la historia del deporte, que superará los ya más de 200 millones al año que cobra Cristiano Ronaldo en la liga saudí. El portugués juega en Al Nassr de Riad y Messi recalaría en el club vecino, el Al Hilal.

Según pasan los días y no hay noticias del Barça, más se complica el sueño de tantos aficionados de ver de nuevo a Messi con la camiseta del equipo culé. Hay que recordar que la relación entre Laporta y el clan del futbolista argentino acabó de la peor manera tras no poder cerrarse la renovación del '10' en verano de 2021, desencadenando en su salida gratuita rumbo al PSG.

Leo Messi, en un partido del PSG de la temporada 2022/2023 Reuters

De la ilusión al fracaso

En París, Messi ha vivido dos temporadas de altibajos. Fue recibido por la puerta grande, emocionando a todos por el tridente que formaría con Kylian Mbappé y Neymar Jr. Sin embargo, la asociación no funcionó tan bien. A Leo, como al propio PSG, le han pesado los dos fracasos europeos de estas dos temporadas: en su primer año por la espectacular remontada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y este tras caer ante el Bayern Múnich. Las dos veces en octavos de final.

Pese a ganar el Balón de Oro el curso pasado y el Mundial con Argentina este, la relación entre Messi y la afición del PSG se fue rompiendo hasta llegar a un punto de no retorno. A Leo le ha tocado en los últimos meses sufrir los insultos y amenazas de los ultras. Un viaje a Arabia Saudí por compromisos comerciales y sin el permiso del club, enterró la mínima posibilidad que quedaba de seguir juntos otro año más. Este sábado, el Parque de los Príncipes le despedirá. Lo que no se sabe es cómo.

