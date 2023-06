El informe de los inspectores de la UEFA recomienda dejar al Barça sin Champions

El 'caso Negreira' está más cerca que nunca de dejar al FC Barcelona sin participar en la Champions League la próxima temporada. Los dos inspectores que UEFA designó para investigar "una posible violación del marco legal" del organismo han concluido su informe, según el cual se recomendaría sancionar al club azulgrana.

La decisión de castigar o no al Barça no corresponde a Mirjam Koller y Jean-Samuel Leuba, los dos inspectores del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA encargados de la investigación. Ahora es turno del Ejecutivo, presidido por Aleksander Ceferin, y su órgano disciplinario para castigar al club catalán con un año fuera de Europa o abrir un expediente y esperar a la resolución de la justicia española.

La UEFA abrió el pasado 23 de marzo la investigación por los hechos del 'caso Negreira'. Hasta ese momento, el organismo europeo se había limitado a guardar silencio y pedir información al departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol (RFEF). En su reglamento (artículos 4.02 y 4.03, en vigor desde 2007) se recoge el derecho a veto a un club "si se ha cometido una actividad destinada a oganizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional".

Ceferin se mostró especialmente duro con el Barça por el 'caso Negreira' en una entrevista que dio en abril: "Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto [...] En lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito", dijo en el diario esloveno Ekipa.

Tras ello, el Barça, con su presidente Joan Laporta al frente, ha tratado de enfriar el ambiente. Ceferin está en la disyuntiva de decidir si hace caso al informe, sancionando al club azulgrana desde ya, pero arriesgándose a que este salga 'limpio' del proceso judicial en España y, entonces, la UEFA tenga que hacer frente a una demanda millonaria.

En el informe, es revelador lo que apunta la inspectora Mirjan Koller. La suiza ve indicios de tratar de influir en el resultado de partidos con los pagos a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA, entre 2001 y 2018, que ascienden a 7,5 millones de euros.

