Pellegrini 'raja' contra Del Cerro Grande por la roja a Edgar frente al Barça: "No tuvo personalidad"

El FC Barcelona se llevó una contundente victoria frente al Betis para terminar de encarrilar La Liga. Un triunfo que se vio marcado por la temprana expulsión de Edgar, que vio la tarjeta roja por parte de Del Cerro Grande en el minuto 32. Una decisión del colegiado que desató la polémica durante el partido.

El zaguero saltó al terreno de juego en el minuto 12 tras la lesión de Luiz Felipe. Un contratiempo para Manuel Pellegrini. El técnico de Betis decidió dar entrada a Edgar González para recomponer el eje de la defensa, sin embargo, el central apenas duró 20 minutos sobre el terreno de juego por la doble amarilla que recibió.

Las decisiones de Del Cerro Grande no sentaron bien a Pellegrini. El chileno se quejó amargamente de las dos tarjetas amarillas y clamó contra la actuación del colegiado, del que señaló que se había vistó superado tras romper su pensamiento inicial.

"Un partido que duró 20 minutos. El Barcelona dominó, marcó con un córner y luego se terminó el partido con una expulsión absurda, injustificable, una vergüenza", explicaba en primera instancia el técnico del Betis. "Si a mí me preguntan, ninguna de las dos amarillas. La primera es justificable porque es su criterio, pero la segunda no tiene explicación porque es contra su propio criterio. Él mismo dice dos veces que no es amarilla y le hicieron cambiar su decisión. No tuvo personalidad. Se le comió el ambiente. 70.000 personas vinieron a ver un espectáculo y no lo hubo por la falta de personalidad del árbitro", añadía el técnico.

Lo cierto es que la tarjeta roja a Edgar acabó con cualquier esperanza del conjunto verdiblanco de empatar un partido que se le había puesto cuesta arriba con el gol inicial de Christensen. Tras quedarse con uno menos mediada la primera parte, el Betis recibió dos goles más antes de que terminasen los primeros cuarenta y cinco minutos iniciales.

Amarillas cuestionables

Tras su entrada en el terreno de juego, Edgar vio cómo su partido se acaba de manera temprana tras dos polémicas acciones. La primera amarilla la vio tras un duelo con Raphinha por el balón. En las imágenes se observa cómo llega antes el jugador verdiblanco, llegando a tocar el esférico antes que el jugador culé y logra sacar el esférico. Sin embargo, Del Cerro Grande decidió amonestarle y enseñarle una cartulina más que cuestionable en el minuto 24.

Apenas ocho minutos después, el central pegó un pisotón a Gavi. Una acción en la que dudó mucho el colegiado, pero que acabó con la segunda amarilla y, por ende, la tarjeta roja. Otra jugada que deja muchas dudas, pero que fue suficiente para que acabase fuera del campo. Además, Pellegrini también vio la amarilla tras protestar desde el banquillo.

Poco después el Betis se desmoraba y recibía dos goles más antes del descanso. Primero Lewandowski y después Raphinha sentenciaban el partido antes de la marcha a los vestuarios. Ya en la segunda parte un tanto de Guido Rodríguez, en propia puerta, cerraba el encuentro.

