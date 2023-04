'Caso Dani Alves': la revelación del nuevo vídeo del encuentro entre el jugador y la denunciante

Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero tras haber sido acusado por una joven de 23 años de haberla agredido sexualmente. Los hechos denunciados se produjeron en la noche del 30 de diciembre de 2022 en la famosa discoteca Sutton de Barcelona. El jugador y la supuesta víctima acudieron a los baños de un reservado y tuvieron el encuentro sexual de la discordia.

Mientras el jugador sigue defendiendo su inocencia asegurando que la relación que mantuvieron fue consentida, la chica lo niega, añadiendo además que Dani Alves se empleó con violencia para obligarla a mantener relaciones sexuales. De momento, la versión que mayores enteros ha ganado ha sido la de la joven de 23 años. Especialmente porque el jugador brasileño ya ha variado su testimonio hasta en cinco ocasiones.

La ley le ampara a poder realizar todos estos cambios a pesar de que en el caso de la víctima no es así. No obstante, la chica cuya identidad no ha sido desvelada, no ha tenido necesidad de cambiar ni una coma de su relato. Se ha mantenido fiel a sus palabras y a las pruebas que la respaldan desde el primer minuto.

Sin embargo, en las últimas horas se han realizado importantes revelaciones sobre el caso. Y una de ellas tiene que ver con el acceso a las imágenes de las grabaciones que muestran el acercamiento entre Alves y al joven. Los nuevos detalles que se han conocido podrían hacer que el rumbo del caso cambiara en algunos puntos claves.

¿Qué se ve en el nuevo vídeo del 'caso Dani Alves'?

Las únicas imágenes que existen del encuentro entre Dani Alves y la joven de 23 años son las que quedaron filmadas por las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona. El periodista Nacho Abad, del programa En boca de todos, ha tenido acceso a parte de ese material y ha podido revisar buena parte de las imágenes que hay sobre el relato audiovisual de la noche.

El futbolista Dani Alves en una imagen reciente. Efe

El colaborador de Cuatro ha confirmado que se trata de un vídeo muy largo, ya que hay unas 25 horas de grabaciones en las que se pueden ver las situaciones acontecidas desde diferentes ángulos. Y estas imágenes están en manos de la jueza encargada del caso.

El periodista ha revelado lo que a su juicio se puede ver en las imágenes que serán parte fundamental del veredicto que se adopte en el 'caso Dani Alves'. Abad relata cómo fueron los momentos previos a que la chica y el futbolista abandonaran la zona de baile y se marcharan al baño del reservado: "Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves".

"Él habla con ellas, en un ambiente distendido y sin violencia". Parece que hasta ahí todo va bien. Sin embargo, llega un momento en el que se produce un hecho clave. Un contacto entre Dani Alves y la joven que sin duda podría ser utilizado por la defensa del futbolista brasileño, pero que en ningún caso muestra un consentimiento ilimitado: "Yo observo cómo le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza...".

¿Hay dudas con el consentimiento?

Es ese momento, en el que Dani Alves le toca el culo a la joven de solo 23 años, es sobre el que se ha establecido el principal punto de debate en relación a las grabaciones que hay de aquella noche del 30 de diciembre de 2022 y que dio origen a la gran polémica.

Unos han interpretado esa acción como una muestra de consentimiento por parte de la joven. Mientras que otros defienden que aunque la chica pudiera haber manifestado su aprobación a ese contacto, eso no tendría por qué implicar que la cosa pasara a mayores tal y como sucedió en los baños del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Y menos que el futbolista con más títulos en la historia del fútbol se empleara con violencia hacia ella.

Por su parte, Nacho Abad, quien ha explicado el contenido de estas imágenes, relata así lo visto a su juicio en las más de 25 horas de grabaciones que existen: "Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después".

Sin embargo, la duda está en saber lo que sucedió dentro de los servicios que se encuentran apartados de la pista de baile y del resto de zonas del local de ocio nocturno. Una vez concluye el encuentro sexual, sobre el que Alves ha mentido ya en varias ocasiones, vuelve a haber imágenes de ambos saliendo de dichos baños, momento en el que se empieza a generar la discordancia en el grupo.

"Sale primero Alves, después sale una de las amigas y se ve cómo chocan las manos. Ellos (Alves y la presunta víctima) no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí...".

¿Saldrá de prisión Dani Alves?

A partir de ese momento, es cuando la chica rompe a llorar desesperada y acusa al exjugador de FC Barcelona y Sevilla de haber abusado de ella incluso llegando a utilizar la violencia. Sin embargo, Dani Alves, ajeno a toda la polémica, se toma una copa más antes de marcharse.

Mientras la discoteca activó el protocolo de actuación para casos de posible violencia machista, la chica habló con los Mossos d'Esquadra y fue atendida para ser evaluado su estado físico. No obstante, no fue hasta varios días después cuando decidió dar el paso de interponer una denuncia contra el jugador. Alves fue detenido el 20 de enero y ya acumula tres meses en la prisión de Brians 2 de Barcelona.

Sin embargo, ha intentado que le fuera concedida la libertad provisional en varios momentos, condición que ha sido rechazada por las autoridades en todas sus peticiones. La última ha llegado hace tan solo unos días, justo después de que Alves realizara su quinto cambio de versión sobre lo sucedido. Su defensa aportó nuevos motivos por los que el jugador podría permanecer fuera de la cárcel hasta la celebración del juicio, pero la Fiscalía de Barcelona se opuso a esta posibilidad al considerar que existe riesgo de fuga a Brasil. Ahora, con estas nuevas revelaciones sobre las imágenes de aquella noche, espera ganar una pequeña batalla dentro de esta guerra.

