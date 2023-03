De la Fuente: "Ceballos no me va a fallar, Gavi tiene comportamientos que igual no son beneficiosos"

España disputa su segundo partido de clasificación para la próxima Eurocopa 2024, que se celebra en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio del año que viene, este martes ante Escocia. La Selección viene de ganar a Noruega por 3-0 en La Rosaleda de Málaga.

Antes del encuentro, Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa. Además de repasar la previa ante Escocia y analizar el encuentro ante Noruega del pasado sábado, el seleccionador nacional también se refirió a algunos nombres propios.

De Dani Ceballos a Gavi, pasando por Rodri, Joselu o Iago Aspas. Del centrocampista del Real Madrid afirmó que nunca le ha fallado y que nunca lo hará. Y del futbolista del Barcelona afirmó que la madurez hará que controle "algunos comportamientos que igual no son beneficiosos, ni para él ni para el equipo".

Sobre el partido ante Escocia

"Es un partido importante y difícil ante un rival potente, con muchos jugadores de la Premier. Eso habla del nivel de esta selección".

Favoritismo de España

"No hay rival pequeño, y no es un tópico. Más a nivel internacional. El objetivo es ser primeros de grupo. No será sencillo".

Luis de la Fuente, en rueda de prensa con la selección española de fútbol Reuters

¿Cuál es la fortaleza de Escocia?

"Es un equipo muy intenso, agresivo, que juega con un dinamismo muy alto y que tiene jugadores de máximo nivel, compitiendo especialmente en la Premier... Considero que es un equipo muy importante".

Jugadores de Escocia

"No me gusta de individualidades. Hay muy buenos futbolistas, muy conocidos... Jugadores muy importantes que tienen un nivel altísimo y cualquiera puede ser decisivo mañana. Soy de los que valoro el trabajo en equipo, que es lo más importante de esta selección".

Juego aéreo

"Ha evolucionado mucho el fútbol escocés. Ya no es el fútbol directo que veíamos antaño. Son capaces de llegar con buena circulación, tienen amplitud y buenos rematadores. Estamos preparados para afrontar cualquier escenario. ¿David García? Es uno de ellos. Tenemos gente que domina el juego aéreo y que son fuertes en esa faceta. Intentaremos llevar el partido a nuestro terreno".

Rodri y la posición de mediocentro

"Más que de Rodri, en esa posición. Tanto él como Zubimendi dan un tremendo equilibro. Domina el juego posicional, de orden, de correcciones tácticas. Distribuyen con mucha velocidad, se perfilan bien... Es el eje del equipo, soy un afortunado por contar con dos de los mejores del mundo".

Análisis del partido ante Noruega

"Cuando analizamos los partidos suele ser mejor la impresión que en el campo, que soy muy crítico. Mejoraremos seguro, los jugadores son muy buenos. Hay muchos más aspectos positivos que se aproximan a la idea que queremos, que nos hacen ser muy optimistas. Mañana mejoraremos más".

Sobre Zubimendi

"Las características de cada uno son diferentes, pero en líneas generales buscamos lo mismo. Es un futbolista que hace casi todo bien, pero lo puede hacer todavía mejor. No estamos viendo ni la mejor versión de Rodri. Lo más importante es que son jugadores que dan equilibro, seriedad, dan mucha tranquilidad".

Iago Aspas

"Intentamos que fuera nuestra media punta en un 4-2-3-1, con cierta libertad. Es un jugador versátil, un delantero centro de otras características. Puede jugar de delantero centro y lo que buscábamos con esta demarcación era aprovechar esos espacios al lado del mediocentro y que no estuviera tan vigilado para llegar desde segunda línea. Nos faltó, en el primer tiempo, encontrarle, pero el objetivo era es. Su trabajo fue fantástico, estoy seguro que puede rendir mucho más".

Luis de la Fuente, en rueda de prensa con la selección española de fútbol Reuters

¿Joselu, titular?

"Hay que ver el entrenamiento de esta tarde, las sensaciones... Los primeros que tienen que saber la alineación son los jugadores. ¿Que si puedo permitirme el lujo de dejarlo en el banquillo? Por supuesto, hay que saber interpretar los momentos en los que los jugadores pueden ser importantes. Tenemos un equipo que entiende perfectamente ese mensaje y que los que salen saben que pueden ser decisivos. Lo hizo de maravilla, mejor imposible".

Nota que se pone ante Noruega

"Soy optimista porque después de cinco entrenamientos vimos que había muchas secuencias que habíamos trabajado. He visto un equipo comprometido, implicado... Ves como se interrelacionan entre ellos y me da mucha tranquilidad, los veo con hambres de hacer algo importante".

Gavi

"Es un jugador con muchos recursos, muy versátil. Su posición ideal es por el interior, pero el fútbol y las circunstancias te invitan a ocupar posiciones que también puede desempeñar. Está en proceso de madurez a todos los niveles, todavía no hemos visto su mejor versión. Una de sus virtudes es su coraje y su madurez le hará controlar algunos comportamientos que igual no son beneficiosos, ni para él ni para el equipo. Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene. A mí dame un Gavi antes que otro tipo de futbolista, me quedo con sus ganas y ese empuje que tiene".

Dani Ceballos

"Es que son muy buenos, me cuesta muchísimo hacer la alineación. Es muy complejo, pero lo aceptan. Hay 25 jugadores top y 14 se tienen que quedar fuera. Él me conoce y tenemos plena confianza, cuando apueste por él no me va a fallar. No lo ha hecho nunca".

¿Habrá cambios?

"Cada momento es único. Pero si lo he hecho y ha ido bien, ¿por qué cambiar?".

Cambio de sistema

"Por supuesto. No soy rehén de sistemas, me siento atado a la idea, al modelo, el sistema no me genera ningún estrés. Lo más importante es la idea y lo que queramos plantear, cada jugador dará un toque diferente al desarrollo del sistema que elijamos".

Opiniones de fuera

"Me ha llegado de todo. Tengo la costumbre de leer y escuchar casi todo y estoy de acuerdo en todo. La gente opina, pero lo más importante es que yo sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. Sabemos la senda que tenemos que seguir. No me va a cambiar la crítica".

