El hijo de Negreira fue ofrecido a la Kings League de Gerard Piqué para presidir a sus árbitros

La Kings League de Gerard Piqué ha sido un éxito en este arranque de 2023. La fórmula de fútbol 7 en streaming ha funcionado y él formato no hace más que crecer: una liga de fútbol femenino, expansión a otros países... y la creación de su propio Comité de Árbitros. La competición quiere profesionalizar aún más a sus colegiados y ha comenzado la búsqueda de un presidente para este organismo arbitral.

Lo revelaron el propio Piqué y Oriol Querol, CEO de la Kings League, este viernes. El streamer Ibai Llanos, uno de los presidentes de la liga y confeso madridista, preguntó con ironía lo siguiente: "¿Pero con el Barça o con la Kings League?", dijo refiriéndose al 'caso Negreira' que sacude desde hace unas semanas el fútbol español.

Piqué siguió con su relato sobre la búsqueda de alguien que mande sobre los árbitros de su liga. Reveló una anécdota que, precisamente, tiene que ver con el vicepresidente del CTA que durante años recibió pagos del FC Barcelona, club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera el exfutbolista catalán.

[Casillas y Piqué discuten sobre el caso Negreira: "Es de los mayores robos que ha habido en el fútbol"]

Todo surgió a raíz de la llamada de Piqué a un exárbitro español, al que contacto para conseguir que él fuera el presidente del CTA de la Kings League. Sin desvelar su identidad, sí contó cuál fue su respuesta: "Déjamelo pensar. No soy yo, pero tengo la persona". En ese momento se acabó la conversación. Quince minutos después volvió a sonar el teléfono del exjugador del Barça.

Aquel árbitro retirado volvió a llamar a Piqué y le expuso las cualidades de la persona con la que había dado para el puesto. Escuchando aquello, a Piqué le convenció... hasta que llegó el momento de decirle el nombre de aquel que le estaba ofreciendo: Javier Enríquez Romero, el hijo de José María Enríquez Negreira.

COOOOOOOOOOOOOOOMO????

EL HIJO DE NEGREIRA OFRECIDO A LA KINGS LEAGUE@3gerardpique Contactó con un exárbitro para hacer de responsable de árbitros



Este exárbitro OFRECIÓ... AL HIJO DE NEGREIRA



Gerard Piqué, rechazó directamente la propuesta#KingsLeague #ChupChupKings11 pic.twitter.com/Av4yB4Uyje — Universo Kings League (@UniversoKingsL) March 17, 2023

Todo el mundo reaccionó con incredulidad al relato de Piqué. Este señaló que en ese momento colgó el teléfono, llegando a pensar, incluso, que se trataba de una cámara oculta u otra broma de este estilo. Por supuesto, el ofrecimiento del hijo de Negreira fue rechazado ante la que está cayendo sobre el fútbol español por los hechos relativos a su padre y a él mismo en todo este caso de posible corrupción en el deporte.

La anécdota de Piqué llega también solo días después de que él mismo diera su versión del 'caso Negreira' durante una entrevista en RAC1: "No he conocido a Negreira ni a su hijo. Pongo la mano en el fuego por el Barça: no se han comprado árbitros. Si quieres hacerlo vas con dinero negro, es más simple, que ir a un vicepresidente. No tiene lógica. A partir de ahí, estamos acostumbrados a las conspiraciones", dijo.

Además, fue contundente al valorar la limpieza con la que se conquistaron los títulos durante aquella era con Leo Messi o Pep Guardiola: "Por mucho que quieran ensuciar, es una época tan dorada... No es ya lo que ganamos sino cómo se ganó. Pueden revisar todo. Fuimos muy muy superiores. No dependíamos de los árbitros. Que se dediquen a malmeter... Yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente. Es verdad que está metida la Fiscalía, pero confío en el club. Todos los clubes menos el Madrid se habían puesto en contra del Barça, el Madrid era el único que no. Entiendo que al final lo hagan, supongo que tienen mucha presión encima", añadió.

El 'caso Negreira' avanza, ya en manos de la Justicia. Todo el fútbol español está pendiente del escándalo más grave de su historia y ya ha llegado, incluso, a la Kings League, una competición que nació con la idea de 'cambiar las reglas del juego'. Para eso está claro que ha de alejarse lo más posible del apellido Enríquez.

Sigue los temas que te interesan