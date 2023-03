Mourinho vuelve a liarla en Italia: acaba expulsado y culpa al cuarto árbitro por mofarse de él

José Mourinho no vivió su mejor noche como entrenador. El técnico de la Roma terminó desquiciado en la derrota frente al Cremonese y acabó expulsado. El portugués discutió amargamente con el cuarto árbitro y tuvo que enfilar hacia los vestuarios antes de tiempo, dejando entrever una vez más ese amargo carácter que siempre le ha caracterizado.

El luso vio la tarjeta roja nada más volver del descanso. Concretamente en el minuto 47 de partido, donde fue expulsado directamente y se formó una pequeña trifulca que acabó con él fuera de los terrenos de juegos. Aún así, su equipo no fue capaz de remontar y cayó derrotado por 2-1.

El encargado de dirigir a la Roma señaló directamente al cuarto árbitro por provocaciones durante el partido. Así lo dejó entrever en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde cargó contra la figura del trencilla. Apuntó que se dirigió a él en un tono irrespetuoso.

Another week, another Jose Mourinho red card 😂 pic.twitter.com/sWMjRfgsqp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023

"Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Torino y que nosotros jugamos contra la 'Juve' esta jornada y me quiera fuera del banquillo", declaró dirigiéndose a la figura del cuarto árbitro. Su explicación iba dirigida a que el colegiado es ferviente seguidor de su próximo rival.

"Tengo que saber si puedo hacer algo del punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción", finalizó.

Además, para colmo, no se queda en la tarjeta roja el castigo. El exentrenador de Real Madrid, Chelsea o Manchester United tendrá que abonar una multa de 10.000 euros y no podrá sentarse en el banquillo de su equipo en los próximos dos partidos. Es decir, no estará presente frente a la Juventus.

La Fiscalía investiga

Tras las palabras de Mourinho señalando al cuarto árbitro del partido, la Fiscalía ha decidido intervenir para esclarecer los hechos. Además, un vídeo que circula por la redes sociales podría apoyar los hechos que apunta el técnico portugués. En él, se podría apreciar cómo el trencilla se dirige a él y le espeta: "Vete a casa, se están riendo de ti".

"A lo mejor es la primera vez en mi carrera que un cuarto árbitro ha hablado conmigo de un modo injustificable", declaró Mourinho a los micrófonos de DAZN una vez finalizó el encuentro.

