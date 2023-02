'Bronca' en el vestuario entre Lewandowski y Ansu Fati: tensión en el Barça tras la eliminación

Robert Lewandowski y Jordi Alba dialogan sobre el césped de Old Trafford Europa Press

El Barça va a tardar tiempo en recuperarse del batacazo sufrido ante el Manchester United en la Europa League. El equipo de Xavi Hernández salvó una situación de riesgo en el Camp Nou al conseguir empatar un partido que tenían perdido. Después, en Old Trafford, consiguieron ponerse por delante en el marcador gracias a un polémico gol de Robert Lewandowski de penalti.

El polaco llegó a la entidad azulgrana para liderar al equipo en momentos tan complicados como el vivido este jueves en Manchester. Sin embargo, no consiguió hacer su mejor partido. Anotó, pero no pudo llegar a ser decisivo, algo que se esperaba de su condición y sobre todo, de su costoso fichaje y de su alto salario.

El exdelantero del Bayern de Múnich no terminó nada contento el partido contra el Manchester United y no solo fue por la eliminación. El jugador europeo creía haber tenido en sus manos la posibilidad de haber rescatado a sus compañeros. Al menos, de haber forzado la prórroga. Sin embargo, Ansu Fati se cruzó en su camino y eso originó un pequeño encontronazo después en el vestuario.

Un centro de Ferran Torres en el tiempo de descuento buscaba la cabeza de Lewandowski, la referencia absoluta de los azulgrana dentro del área. Sin embargo, apareció Ansu y desperdició la ocasión con un intento en mala posición que terminó por condenar a los de Xavi Hernández.

Robert terminó el partido tan enfadado por esa acción que cargó contra todo aquel que se puso en su camino. Eso sí, se guardó un toque de atención para la joven estrella que ahora mismo está más fuera que dentro del FC Barcelona. El primero en ser testigo de su ira fue Ferran Torres.

Robert Lewandowski se lamenta de la eliminación del Barça ante el Manchester United en Europa League Reuters

El exjugador de Valencia y Manchester City, que ninguna culpa tenía en la acción ya que le había puesto un balón medido y muy preciso, se topó con el cabreo del delantero polaco. Este le recriminó que le pusiera balones más claros para así evitar que Ansu Fati se desperdiciara una ocasión tan importante en un momento crucial.

Al término del partido y con la eliminación ya consumada se pudo ver como Lewandowski comentó la acción de forma airada con uno de los capitanes, Jordi Alba. El ariete hacía gestos evidentes una y otra vez, evidenciando que con esa acción podría haber salvado a un Barça que por segundo año consecutivo cae eliminado de la Champions primero y de la Europa League después.

Un Jordi Alba bastante desconcertado, como le había sucedido a Ferran Torres, no sabía qué decirle, ya que se había tratado de una simple acción aislada en el partido y de un fallo de un Ansu Fati que solo intentaba hallar el gol de la salvación. Y fue precisamente el joven delantero el último en sufrir el enfado de Lewandowski.

Encontronazo en el vestuario

Tal y como informa el diario AS, Lewandowski fue a buscar a Ansu cuando ambos estaban en el vestuario para darle un toque de atención. Un recordatorio de quién mandaba en el vestidor culé y, sobre todo, en el terreno de juego. Básicamente, a quién no debía quitarle jugarlas tan claras y menos para desaprovecharlas así.

A pesar de que fue una conversación que no pasó a mayores, 'Lewi' le dijo a Ansu que su actitud no era buena y que tenía que tener más cuidado en este tipo de jugadas, ya que era la segunda vez que lo hacía en cuestión de semanas. Robert se refería a un momento similar vivido en el partido de Liga contra el Betis en el Benito Villamarín. Allí, el fallo de Ansu Fati no fue tan comentado ya que los azulgranas consiguieron sacar los tres puntos.

Al final, ambos llegaron a un punto de encuentro, pero evidenciaron la tensión que se vivía en el vestuario tras una dolorosa eliminación. Fati reconoció no haber visto a su compañero a la hora de rematar y que su intento fue realmente malo, pero no le gustó nada que el '9' le recriminara la acción cuándo él solo intentaba buscar el bien del equipo.

