Xavi aclara sus palabras sobre Dani Alves: "Pido disculpas a las víctimas de violencia de género"

Las polémicas palabras de Xavi Hernández en la previa del FC Barcelona - Getafe dieron mucho que hablar, ya que el técnico culé causó estupor sobre su posicionamiento en el caso de violencia de género de Dani Alves. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, quiso matizarlas.

"Me gustaría aclarar un poco lo que dije ayer del tema Alves. Se me malinterpretó y no estuve contundente y creo que es importante que me explique", empezó su intervención ante los medios. Una rectificación para dejar atrás un malentendido que le había puesto en entredicho.

"Es un tema bastante escabroso e importante. Tenemos que condenar todos estos actos, lo haga quien lo haga. Pido disculpa a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Me sorprende que Dani haya podido hacer algún tipo de estos. Entiendo las críticas y pido disculpas", zanjó tras la victoria por la mínima del Barça frente al Getafe.

Quique Sánchez Flores y Xavi se saludan antes del partido. REUTERS

El Getafe

"El Getafe nos hace jugar de una forma en la primera parte y de otra en la segunda. Me desespera el criterio, que una vez es uno y otra vez es otra. No hemos estado bien. Hemos estado espesos y no hemos jugado bien".

Problemas con Ansu

"Es difícil encontrar a Ansu. Era un día para los extremos, pero la circulación no ha sido bastante buena. No hemos estado afortunados. Siempre se nos complican este tipo de partidos. Ansu lo ha hecho bien, haya estado más o menos acertado".

Raphinha

"Raphinha ya está siendo determinante. Ha dado un pase de gol. Hay que minimizar las pérdidas y jugar más fácil. Saber elegir cuál es el momento de arriesgar".

[La familia de Dani Alves quiere cambiar su abogado y su defensa para tratar de demostrar su inocencia]

Victoria clave

"El bajón se lo atribuyo al Getafe, que lo ha hecho muy bien. Nos ha faltado un punto de agresividad, sobre todo en ataque. Con un 1-0, siempre sufres hasta el final. Portería a cero y tres puntos magníficos".

Nivel de Ter Stegen

"Estamos viendo al mejor Ter Stegen desde hace tiempo. Ha marcado la diferencia. La parada en el 1 contra 1 es espectacular. Es importante que el portero nos dé puntos. Es trascendente en el juego".

Análisis del partido

Sigue los temas que te interesan