Xavi Hernández: "Tras tantas críticas a Qatar, los que habéis estado sabéis que no es para tanto"

El FC Barcelona se ve las caras este jueves con el Real Betis. El segundo partido de la Supercopa de España, por lo que le tocó a Xavi Hernández, entrenador culé, salir en rueda de prensa frente a los medios. En ella, el técnico analizó la situación del club antes de la semifinal.

Sin embargo, Xavi volvió a dejar una vez más una polémica respuesta sobre la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El entrenador del Barça lo relacionó con Qatar, donde ocupó las funciones en el banquillo Al Sadd durante varias temporadas antes de llegar a su actual equipo.

Quiso defender al país donde se ha disputado el último Mundial, donde se ha puesto en entredicho la dictadura que impera dentro de las fronteras. "Los que habéis estado en Qatar sabéis que como país no es para tanto", declaró Xavi Hernández sobre la situación que se vive allí.

"Somos profesionales. Hay un negocio. Venimos aquí por el bien del fútbol español. Creo que muchos equipos se ven beneficiados por esto. Equipos modestos que obtienen ingresos. Seguro que como país Arabia Saudí tiene cosas a mejorar, como nosotros en España tenemos cosas a mejorar", explicó.

Salida de Depay

"Lo primero es que no hemos tenido ninguna reunión. Lo segundo, no sabemos nada. Ya dije que si no me tocan la plantilla estoy contento. Que yo sepa, no hay novedad. Me he visto con Mateu, pero no hemos hablado de eso. Si hay novedad, ya me avisarán. Yo estoy contento con esta plantilla".

Partido con el Betis

"Es un rival que trata muy bien la pelota. Es un entrenador muy ofensivo. Todos los futboleros juegan titulares con él. Es un rival muy fuerte técnicamente, que tiene un doble pivote muy potente. Son muy completos. Tendremos trabajo porque son difíciles. Sufren sin pelota. Creo que será la clave de mañana".

Ganar la Supercopa

"Es un título que todavía no hemos ganado. Estamos bien. Intentaremos demostrar nuestra personalidad. No cambiaría demasiado ganar el título, pero estamos motivados para hacerlo porque sería el primero de la temporada y nos daría tranquilidad".

Figura de Busquets

"Para mí es un futbolista trascendental en el equipo. Es el capitán. Es vital en el vestuario y es un ejemplo. Siempre lo primero es el equipo para él y eso no tiene precio. Cuando no está en el campo, se nota. Creo que hay un antes y un después en esa posición de su llegada. Es un modelo".

Cristiano Ronaldo

"Es un honor estar aquí. Vinimos mucho con Al Sadd. Siempre es difícil jugar aquí contra equipos saudís. Quiero llegar a la final. No me importa el rival, sólo pasar. Cristiano verá que es una liga competitiva. Hay 8 extranjeros por equipo. Es una liga competitiva. Seguro que marca diferencias también aquí. Ya he dicho que la liga saudí es competitiva. Cristiano va a un muy buen equipo. Competitivo y a una liga difícil. No va a ser un paseo para él venir aquí".

La defensa

"Lo que no queremos perder nunca es nuestra identidad, nuestro modelo de juego .No queremos que nos domine los partidos el contrario. Hay momentos en los que Ter Stegen ha marcado diferencias. Todos en la línea defensiva es clave. Trabajamos todos los aspectos para no encajar goles. Defender bien es una de las claves para ganar títulos".

Primer título

"Tengo muchísimas ganas. Tengo la ilusión y las ganas. Estoy aquí para ganar títulos y si no hay títulos esta temporada, me vais a matar. Llevamos un tiempecito sin títulos y ya nos tocaría".

