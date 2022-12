Guardiola: "Messi es el más grande de todos los tiempos aunque no ganase el Mundial"

El pasado domingo se celebró la final del Mundial de Qatar 2022 en la que Argentina se impuso a Francia en los penaltis. El fútbol de clubes vuelve después de la Copa del Mundo con distintas competiciones por todo el Viejo Continente. En Inglaterra, con la EFL Cup. Y este jueves es el turno de un duelo de altos vuelos entre el Manchester City y el Liverpool.

En la previa del partido de octavos de final de la también conocida como la Copa de la Liga, Pep Guardiola ha comparecido ante los medios de comunicación. El entrenador del Manchester City ha sido preguntado por la victoria de la selección de Argentina y, por supuesto por Leo Messi, quien fue su pupilo en el FC Barcelona.

El de Sampedor no ha dudado en señalar que para él no hay debate al respecto. Ni Pelé ni Maradona, Di Stéfano, Cruyff o Zidane, el número uno de la historia es y será Messi. Y para explicar su postura ha querido poner de relieve que seguiría siendo el mejor de todos los tiempos aunque la Albiceleste no hubiera ganado el Mundial.

"Leo Messi es el mejor de la historia y mi opinión al respecto no habría variado aunque no hubiera ganado el Mundial con Argentina el domingo contra Francia. Todo el mundo tiene una opinión, pero nadie puede dudar de que es el más grande de todos los tiempos", ha asegurado Guardiola en rueda de prensa.

"Para mí, Leo es el mejor, es difícil comprender cómo un jugador puede competir como él lo ha hecho. La gente que ha visto a Pelé, Alfredo Di Stéfano o Diego Maradona… las opiniones conllevan siempre un factor sentimental, pero, por otra parte, si Messi no hubiera ganado el Mundial, mi opinión no habría cambiado", ha sentenciado sobre la 'Pulga'.

Su City, la Champions...

Además de sobre Messi, también se ha referido a Julián Álvarez, también campeón del mundo y pupilo suyo en el Etihad Stadium: "Estamos encantados por Julián, jugó mucho, su aporte fue increíble para el equipo. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo. Tendrá un descanso, tal vez antes del año nuevo".

Por otro lado, Guardiola ha valorado su situación en el Manchester City: "He dicho muchas veces lo que recibo aquí. Muchas gracias por la confianza que tienen en mí. Será difícil devolverle a la junta directiva lo que me muestran, confíen. Es difícil descartar la manera en que quieren que siga dando lo mejor de mí. No tengo suficientes palabras para expresar mi agradecimiento a este club".

Por último, ha hablado sobre la Champions League: "No es el único, pero reconozco que es el trofeo que queremos. Por supuesto, no estaría completo mi período aquí si no ganamos la Champions League. No es la única razón por la que extiendo mi contrato. Tengo la sensación de que este club, con la gente que lo dirige, tarde o temprano lo conseguirá. Lo intentamos en el pasado, la primera temporada en los octavos de final estamos fuera. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas y poder. Por supuesto que lo intentaremos".