Ferrán Soriano: "La Champions League no es la prioridad del Manchester City sino la Premier"

El grupo G de la Champions League es uno de los más apretados que dejó el sorteo realizado este jueves. Lo componen Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague. Difícil para los hispalenses, que se medirán a uno de los favoritos al título y a una potencia del fútbol alemán.

Pero sorprendentemente el City le quita importancia a la Champions. El club inglés, que desde hace más se sostiene con el dinero de los Emiratos Árabes Unidos, sigue sin levantar la 'Orejona'. No se quieren obsesionar con ella, tal y como aseguró tras el sorteo su CEO Ferrán Soriano.

El exdirectivo del FC Barcelona, miembro clave del organigrama citizen desde 2012, habló ante los micrófonos de Movistar+ después del sorteo celebrado en Estambul. Sorprendió con sus declaraciones sobre la competición y, de paso, dio portazo a la salida de Bernardo Silva del equipo.

Sobre el sorteo dijo: "Todos los sorteos son difíciles, no hay que estar contentos o tristes. Tendremos buenos partidos, nos gusta ir a Sevilla y en 2015 fue el último año que fuimos. Fueron partidos muy intensos y sé que los siguientes también los serán. El Sevilla tiene una gran plantilla y un gran entrenador, no hay nada fácil".

"La Champions League no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League que es nuestro trabajo de cada día", explicó Soriano. Y añadió: "Haciendo este trabajo sabemos que llegamos bien a la Champions. No nos podemos obsesionar con ganarla porque la historia está llena de equipos que se obsesionan con ganar la Champions y después se olvidan de lo básico, que para nosotros es la liga".

Le recordaron unas palabras que dijo sobre el Real Madrid y su "suerte" para ganar la última Champions. Reculó en su discurso: "La suerte en el largo plazo no existe. Puedes tener mala suerte un día u otro, pero cuando ganas consistentemente como lo ha hecho el Real Madrid no creo que sea una cuestión de suerte. De la misma forma que creo que no ha sido suerte que el Manchester City haya ganado cuatro de las cinco últimas Premier League.

Y siguió: "La suerte vale para un día, pero en el medio plazo lo que cuenta es el trabajo y cuando equipos como el Real Madrid o el Manchester City ganan consistentemente no es por suerte".

Bernardo Silva

Por último, esto fue lo que dijo del futuro de Bernardo Silva: "Los jugadores que se quieren ir vienen y nos lo dicen, y si es conveniente para el equipo se van. No hay caso Bernardo porque él no nos ha dicho nada. Además ya llevamos tres partidos de liga y es muy tarde para venderlo"

