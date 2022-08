El Barcelona, ante un nuevo lío: Christensen y Kessie pueden salir este mismo verano

El reloj corre en contra del Fútbol Club Barcelona. La entidad azulgrana ha confirmado los fichajes de Andreas Christensen, Franck Kessie, Robert Lewandowski, Raphinha y Jules Koundé. Todos ellos están pendientes de inscripción, al igual que Sergi Roberto y Ousmane Dembélé, quienes firmaron su nuevo contrato tras vencer su anterior acuerdo el pasado 30 de junio.

Desde el Camp Nou trabajan para dar salida a algunos de sus actuales jugadores y también para rebajar el salario a otros. Ya se habla de activar la cuarta palanca, pero incluso entonces tal vez no podría inscribir a todos los futbolistas anteriormente mencionados. Y aquí es donde llega uno de los grandes líos.

Tal y como informa ESPN, tanto Kessie como Christensen se pueden ir con la carta de libertad si el Barça no logra inscribirlos a tiempo. De hecho, esta cláusula se activa en el momento en el que el equipo de Xavi Hernández dispute su primer partido de la temporada en La Liga ante el Rayo Vallecano (el encuentro se celebra este sábado 13 de agosto a las 21:00 horas).

Según la citada información, Kessie (quien llegó procedente del Milan) y Christensen (desde el Chelsea) firmaron en sus contratos con el Barcelona que quedarían libres si antes de disputarse el primer partido oficial de la temporada de los azulgranas no habían sido inscritos.

Si antes de las 21:00 horas del 13 de agosto no están inscritos por el Barcelona, en la entidad catalana tienen un plan. O al menos esperan que este llegue a funcionar. La hoja de ruta es hablar con los respectivos representantes de Kessie y Christensen para convencerlos de que esperen un poco más, ya que existe la confianza de poder hacerlo con todos los fichajes del verano, además de Sergio Roberto y Dembélé.

El objetivo es que, si no son inscritos, ambos futbolistas acepten esperar un poco más. Hay que recordar que el mercado de fichajes se cierra en España el 1 de septiembre. Aunque sería normal que si la situación no se aclara días antes de esa fecha, uno y otro jugador busquen otras vías lejos de Can Barça.

Mientras tanto, continúan los rumores sobre posibles nuevas incorporaciones a la plantilla que dirige Xavi Hernández. El nombre que más suena es el de Bernardo Silva. El centrocampista sigue militando en las filas del Manchester City de Pep Guardiola, pero deja la puerta abierta a una salida en las próximas semanas.

