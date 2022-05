Simeone: "Cuando llegamos nos pidieron cuatro o cinco Champions seguidas... van diez"

El Atlético de Madrid se aseguró estar en la Champions League, por décimo año, la próxima temporada. Esto gracias al empate del Sevilla ante el Mallorca y de su propia victoria contra el Elche en el Martínez Valero. Después del encuentro, el 'Cholo' Simeone analizó el encuentro de la antepenúltima jornada de La Liga ante los medios de comunicación.

Antoine Griezmann

"Es uno de los jugadores que más goles ha hecho. Ha encontrado de a poco su mejor nivel Se lesionó, volvió muy bien... pero no pudo encontrarse este año con los goles. Es raro que no convierta. Pero cuando tuvo el penalti con el Espanyol que no era su momento para tirarlo. Como en el pase a De Paul. Eso haba de la jerarquía y grandeza del jugador".

Mejor partido a domicilio

"Hemos jugado partidos importantes fuera como el día del Betis. Hay distintas maneras de afrontar las dificultades y el club lo afrontó de la mejor manera. Un desafío para afrontarla, confió en nosotros y nos propuso La Liga de los 14 partidos. Con mucho esfuerzo pero en una temporada irregular, donde hicimos muchos goles, pero nos hicieron muchos. Llegamos a este momento buscado, querido, porque hay gente que no se ve que necesita que este club siga creciendo. Cuando llegamos nos pidieron cuatro o cinco Champions seguidas... van 10 y estarán contentos".

Enfrentarse a los objetivos

"Siempre hay diferentes maneras de afrontar las dificultades. Unos pelean, otros sacan al entrenador y otros con equilibrio. Las cosas salen bien cuando hay una comunión".

Año complicado

"Después de ganar La Liga, que se fueron muchos, llegamos igualados. La actual fue irregular, en especial en el equilibrio defensivo. 41 goles son un montón, nuestro objetivo es la mínima cantidad".

Cambio de Vrsaljko

"En realidad estábamos jugando con cinco atrás. Teníamos previsto que este cinco nos podía generar por fuera. El cambio de Lodi fue acertado, participó muy bien en la jugada del gol. Nos permitió romper el partido en un momento en el que no estaba decidido".

