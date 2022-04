Del método Unai Emery a la neurociencia de Jurgen Klopp: un duelo entre dos enamorados del fútbol

El sueño de un pueblo separa a un histórico y a un entrenador de época de otra cita con la leyenda. Se acaban los apelativos con el Villarreal CF en esta edición de la Champions League. La segunda semifinal de la historia para el equipo castellonense les llevará hasta Anfield. La presión de favoritos recae en el Liverpool FC, que buscará una demostración más en esta edición de la máxima competición continental de su fortaleza. Todas las quinielas les colocan ya en París, pero antes habrá un duelo de genios del banquillo.

De Hondarribia salió una de las mejores mentes que ha dado este país en el deporte de la pelota redonda. Unai Emery es el rey de la Europa League, pero tiene una espinita particular en la Champions. Se la está quitando con la edición que está cuajando con el Villarreal. Con sus métodos un tanto maniacos, pero efectivos, se ha ganado un prestigio que le hizo pasar por clubes como el Paris Saint-Germain o el Arsenal. Cuenta a su favor también con la final que le ganó al que será su contrincante este miércoles.

Jürgen Klopp quiere vengarse de la final de la Europa League que perdió ante el Sevilla del entrenador vasco. Para ello cuenta con una de las mejores plantillas de todo el continente. Tras ganar la Champions de 2019, el alemán es adorado en Anfield. Sus métodos también han encandilado a la Premier League, un título por el que también lucha ante Pep Guardiola. Tiene el reto de ganar los cuatro trofeos a los que se aspira desde el principio de curso en Inglaterra y para ello cuenta con un arma secreta.

El estudio cerebral

El Liverpool impulsó esta temporada un proyecto para usar la neurociencia y mejorar en las jugadas a balón parado. Klopp desveló el secreto que había llevado a su equipo a no fallar ni un solo penalti en la tanda que libró ante el Chelsea en la final de la Carabao Cup. El técnico, siempre excéntrico, agradeció el trabajo de neuro11. Esta compañía trabaja con la neurociencia para obtener los mejores resultados posibles en lanzamientos a balón parado.

Tan bueno fue el resultado que hasta el portero suplente, Caoimhín Kelleher, marcó en ese encuentro. También hay que recalcar que el conjunto inglés tiene muy buenos lanzadores. En la tanda de la final lanzaron James Milner, Trent Alexander-Arnold, Mo Salah y Andy Robertson. Además, en este mercado de invierno agregaron otra pieza que está funcionando a la perfección: la de Luis Díaz. Con todo esto amenazan al Villarreal.

El trabajo de neuro11 pasa por registrar todos los datos neurocientíficos con una especie de auriculares con electrodos que miden la actividad eléctrica cerebral. En definitiva, lo que buscan es saber si el jugador está totalmente concentrado en la actividad que van a hacer. Ya sea lanzar un penalti, lanzar un tiro de esquina o una falta, la diferencia la marca la neurociencia, pero también el trabajo con las jugadas a balón parado del asistente de Klopp, Peter Krawietz.

El método Emery

Con más de 15 años entrenando en la élite, el técnico de Hondarribia se ha consolidado entre los mejores después de llenar de éxito a varios clubes. Primero maravilló en España llevando al Almería a la Primera División y haciendo que el conjunto andaluz se mantuviera varias temporadas en la máxima categoría. Después, daría el salto al Valencia donde se confirmó siendo el club en el que más partidos acumula. Tras una breve experiencia en Rusia, llegaría al Sevilla para maravillar al mundo.

Unai Emery da indicaciones en la banda de La Cerámica EFE

Eso sí, también tiene su kryptonita particular; una Champions League que se le ha resistido incluso con el todopoderoso PSG. Fue su siguiente destino después del equipo hispalense y, en dos años, no consiguió sacar rendimiento a la pareja Neymar - Mbappé recibiendo el famoso 6-1 ante el Barça. Eso le dejó tocado, pero no hundido. Se trasladaría a Londres para tratar de despertar al gigante dormido que era el Arsenal. Pero en una temporada y media tampoco lo conseguiría. Finalmente, el Villarreal ha sido la bocanada de oxígeno que necesitaba.

Es una persona de éxito, y no solo en los banquillos, pero ha sido desde este lugar donde se ha proyectado por un curioso carácter. Se hicieron famosos en Inglaterra sus métodos, que un día explicó: "En ciertos momentos hay que provocar fricción con los futbolistas. "A partir de esa fricción, puedes sacar algo más de ellos, algo del interior, un mayor sentido de ambición o incluso una queja. Una queja sobre el equipo puede ser positiva. Como entrenador, hay que tener cuidado porque esa fricción puede romper una relación. Pero creo que siempre busco más".

Todo esto está recogido en 'Mentalidad Ganadora', un libro que escribió en el que explica la importancia de la psicología en sus métodos. También la ha aplicado en este Villarreal que maravilló en Europa la temporada pasada con la consecución de la Europa League, la cuarta para el vasco, y ahora lo hace en la máxima competición continental. Siempre se le ha resistido, pero ahora tiene licencia para soñar. Qué mejor escenario para hacerlo que Anfield.

