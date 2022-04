Unai Emery: "El factor sorpresa ya no está presente, el que llega a semifinales se lo merece"

Este miércoles, el Villarreal visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la ida de las semifinales de la Champions League. En la previa, Unai Emery compareció en rueda de prensa junto a Dani Parejo. El entrenador vasco devolvió el guiño a Carlo Ancelotti, al mismo tiempo que afirmó que Yeremi Pino está descartado y que Gerard Moreno llega. Además, dejó claro que si el 'submarino amarillo' está a las puertas de la final es porque "se lo merece".

Lesionados y 'tocados'

"Yeremi Pino va a ser baja. Tiene una elongación que viene arrastrando, ayer entrenó, pero no va a poder estar. Gerard está trabajando bien, la idea es que vaya cogiendo ritmo, pero para mañana es pronto que pueda estar en las mejores condiciones. Coquelin ha entrenado con normalidad".

Vivir una semifinal

"Lo vivo con la naturalidad que es algo con esta exigencia y posibilidades de seguir creciendo como entrenador. Desde el agradecimiento, la naturalidad y la certeza de que estamos aquí porque lo merecemos. A partir de ahí competir y tratar de ganar a un gran favorito como es el Liverpool y su proyecto, en el que llevan trabajando muchos años con Klopp".

Unai Emery, en un partido del Villarreal de la Champions League 2021/2022 Paolo Magni / ANSA via ZUMA Press / DPA

Factor sorpresa

"El factor sorpresa disminuye. Contra la Juve hubo ciertos momentos en los que desde no ser favoritos y empezar perdiendo el factor sorpresa fue más importante para que la reacción de ellos no llegase. Ante el Bayern el factor sorpresa también fue importante para responder a las exigencias de un rival y utilizar ese segundo plano para poder superarles. Eso ahora ya no está presente, el que está en unas semifinales de Champions es porque lo merece. El Liverpool sabe que tenemos una gran presencia europea, que hemos podido eliminar a dos grandes equipos. Saben que no será fácil. Se sentirán favoritos, es normal, pero desde el respeto".

El Liverpool de Klopp

"Veo un Liverpool con una versión actualizada y mejorada. Esa mejora encuentra ciertas excelencias que se ven. De un equipo que se ha caracterizado por correr, robar la pelota muy rápido a un equipo que encuentra jugadores a nivel combinativo. La presencia de Mané más por dentro, recibe balones, encuentra pausa, combinación... Eso ya Salah lo tenía y ahora lo suman con Mané. Estamos en el mejor momento del Liverpool. Es cierto que contra equipos que se repliegan pueden tener más dificultades, pero están preparados para ello".

Experiencia ante el Liverpool

"Mi primera visita aquí fue un amistoso con el Valencia que perdimos 2-1. Luego he vuelto con el Arsenal, es verdad que perdimos. Las experiencias mías con el Liverpool en Anfield las conozco desde la dificultad y un reconocimiento a una identidad creada por Klopp, y además mejorada. Es el mejor Liverpool de lo que yo conozco. Lo veo como una motivación para tratar de ganar al mejor Liverpool".

Primera vez para algunos

"Siempre hay una primera vez. Para algunos puede ser la primera vez, como lo fue la temporada pasada para algunos ganando la Europa League. Tenemos nuestra plantilla reconocible a ciertos éxitos futbolísticos que igual no son títulos pero en presencia en Premier, La Liga, selecciones... Hemos superado eliminatorias y fase de grupos contra rivales importantes".

Vivir la experiencia

"Estar aquí lo doto de naturalidad. Después de la Juve y el Bayern la dificultad es mayor. Dentro de eso, dejarnos ir en la ola de lo que estamos viviendo. Hay que vivir concentrados en el foco de cada partido. Sabemos que son unas semifinales y que jugamos contra el principal favorito para ganar esta Champions pero queremos ser nosotros y que estamos aquí porque somos y queremos seguir siendo. No es un pasaje que termina y lo vamos a dar por buena. Vamos a competir contra un equipo que es favorito y que en condiciones normales puede ser favorito pero sabiendo que nosotros tenemos armas para ganar".

Mensaje de Ancelotti

"Me gusta como entrenador, persona y el cariño que le tiene al Villarreal y lo hace público".

Palabras para la afición

"Con la afición lo bonito es compartir este camino. Los que siempre estarán serán los aficionados".

