Xavi Hernández: "Si el Barça no juega bien no estamos contentos, así somos los catalanes"

El Fútbol Club Barcelona busca el billete de las semifinales de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt. En la ida, el equipo azulgrana tan solo pudo empatar por lo que todo queda abierto para el partido de vuelta que se celebra este jueves en el Camp Nou. En la previa del encuentro, Xavi Hernández analizó ante los medios de comunicación el duelo de la segunda competición continental.

Sergiño Dest

"Si está en la lista, es que puede participar. También Memphis. Gerard, veremos mañana. Es importante que recuperemos jugadores. Para mí Dest es importante".

Supersticiones

"No estoy en el bus de los jugadores ni en el vestuario. Cuando entro, se para la música. Eso es cosa suya. No hay normativa. Tenías que haberle preguntado al Eric".

Cosas a mejorar

"Hay que defender mejor con balón. Ser más pulcros. Estar mejor posicionados y hacer mejor presión alta. Jugando en casa, creo que podremos hacerlo mejor".

El Eintracht quiere el billete de 'semis'

"Es una evidencia. Han dicho ellos que es el partido más importante de su historia. Para nosotros también. A mí también me sorprendió el ambiente. Nunca había estado en ese campo. Muy agresivo, hostil con nosotros. Intentaremos igualarlo mañana".

Sobre el Eintracht Frankfurt

"Espero un Eintracht parecido al de allí. Tenemos que tener cuidado con las pérdidas, ser más pulcros. Esa salida a la contra es una fortaleza que tienen".

Fabio Blanco

"Está teniendo una buena evolución. Está ayudando al B. Ya valoraremos a final de temporada, pero está teniendo una buena evolución".

Nico y su adaptación física

"No creo que sea un tema físico. Nico no hizo mal partido en el campo del Levante. Nuestra valoración de Nico es buena. El problema es que compite con gente muy buena. Pero será importante. No creo que sea un tema físico. Es joven, tiene estrés, corre mucho y tiene un desgaste importante".

Luuk de Jong

"Valoro mucho a Luuk, ha sido un ejemplo. Es un profesional ejemplar. No se queja de nada, entrena siempre al cien por cien. Es espectacular tenerlo en el equipo. Es una baza que tenemos. Se asocia bien y ha mejorado mucho desde nuestra llegada. Es un privilegio tenerlo".

Envidia del Real Madrid

"A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Nuestra historia desde hace 40 años, que vino Johan, puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. No sé cómo será en Madrid. No he vivido allí ni conozco su idiosincrasia".

Robert Lewandowski

"No es momento de hablar de eso. Hay que centrarse en lo de mañana, no en fichajes".

Mejoría

"Hemos mejorado muchas cosas, pero no se ha hecho nada todavía. Tenemos que ir compitiendo mejor. El partido del Levante no fue excelente. Tampoco el de Fránkfurt. Tenemos que mejorar la mentalidad. Quizás la tenían dormida. Vamos a darlo todo para intentar ganar un título que no tenemos".

Fatiga mental

"Cada partido es importante. Si miras los equipos que juegan los jueves, les cuesta ganar los domingos. Por eso digo que hay fatiga mental. Bajas la concentración. Parece fácil y no lo es. Todo es difícil. Nos va la vida en cada partido. No vamos sobrados".

Oleada alemana en Barcelona

"Para ellos es muy importante. Tenemos que igualar esas ganas, esa ilusión. Nos pasa con todos los rivales. Mañana, que la afición esté con nosotros y anime".

El Real Madrid sufrió

"Lo que me hace pensar lo de ayer es que La Liga no está tan lejos de la Premier. La Liga es La Liga. Los equipos españoles están ahí compitiendo. Vi los dos partidos. Nuestro objetivo es estar en Champions el año que viene. Por cierto, ¿el Villarreal ahora ya es un grande? Metedlo en la lista, que le ganamos".

Presión por estar 'obligados' a pasar

"Estos es el Barça. Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale el 1-0. Tenemos que jugar bien y ganar. Esto es el Barça y hay que ser excelentes en todo. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación. No hay ningún club en el mundo así. Ganar jugando bien. Eso es lo difícil".

El significado de estar en semifinales

"Un paso adelante para uno de los objetivos de la temporada. No lo era al principio de temporada, pero ahora sí. No es tan valorado como la Champions, pero nos hace ilusión. Nos gustaría estar en Champions, pero estamos trabajando para volver. Nos tiene que doler y dar coraje no estar ahí. Pasar sería dar un paso. Competir en Europa".

Jugar en casa

"Para nosotros es una de las claves de este partido. Jugamos en casa y desde que estoy aquí, la afición ha estado extraordinaria. Les necesitamos. Que el ambiente esté caliente y que aprieten. Sé que no nos fallarán".

Ansu Fati

"Vuelvo a lo mismo. Es un tema de que él se sienta bien. Hoy hemos hecho finalización y ha hecho unas carreras muy buenas. Que él note que está bien".

Gerard Piqué

"Dependerá de las sensaciones que tenga mañana. Del dolor. Si no está al cien por cien, en un partido de este nivel es difícil que pueda participar".

Cómo mejorar

"Sobre todo, las pérdidas de pelotas, que les activan. Ser más pulcros. Mañana jugamos en casa y el campo estará muy bien. No tendremos esa excusa. Ser más responsables con la pelota. No tener pérdidas innecesarias. Son pérdidas que no podemos tener a este nivel. También es cierto que el campo no estaba bien, pero mañana sí lo estará. Mejorar en pérdidas. Atacar los espacios que generen cuando salga un central suyo. Atacar mejor y defender mejor".

