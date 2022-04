Rubiales vuelve a cargar contra LaLiga y su acuerdo con CVC: "Es ilegal y va a desangrar a los clubes"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha vuelto a la carga para criticar el polémico acuerdo al que llegaron el fondo de inversión CVC y LaLiga. Según Luis Rubiales, este pacto potenciado por Javier Tebas no solo es ilegal, si no que además va a desangrar de manera preocupante a todos los clubes de Primera y Segunda División.

Por ello, el máximo dirigente del fútbol español, aunque ajeno a LaLiga, está sensiblemente preocupado por una situación que amenaza con ser grave si no se pone remedio cuanto antes a estos problemas. De momento, desde la institución que preside Luis Rubiales han decidido ya tomar cartas en el asunto y por eso han interpuesto una denuncia contra el mismo, algo que se ha encargado de detallar él mismo.

El exjugador profesional, ahora metido a labores de dirigencia, ha participado en un desayuno con la prensa de Valencia donde entre otras cosa ha hablado de la importante guerra que tiene abierta con Javier Tebas y en especial contra ese polémico acuerdo alcanzado con CVC. Rubiales no entiende cómo eso ha podido continuar hacia delante teniendo en cuenta las pésimas condiciones que se han firmado.

"Sobre el fondo CVC ahora hay una denuncia de la Federación. Es ilegal. Dar pesetas cobrando duros es una barbaridad y descapitaliza a los clubes. Es una inyección, pero de extracción que va a desangrar a los clubes. Esto ha pasado ahora a la Abogacía General del Estado y esperemos que pasen la información para que se vea que es ilegal porque vacía de competencias a la Liga en favor de un órgano donde hay un fondo de inversiones".

Las duras críticas de Rubiales

Rubiales no pierde la esperanza y sueña con el día en el que ese acuerdo sea tirado para atrás porque cree que puede llevar a muchos clubes españoles a una situación de no retorno. Además, critica una vez más que se trata de un movimiento de piezas que solo favorece al enriquecimiento de este fondo de inversión y en particular a la figura de Javier Tebas.

"Con los números que se hicieron de crecimiento del 3% de LaLiga, las pérdidas de los clubes van a ser enormes. Perderán cinco veces lo que les dan. Es una operación financiera calamitosa. Las cuentas no salen. Hay un beneficiado que es el fondo y otro beneficiado. Pero seguro que no los clubes".

El equipo de Luis Rubiales estima que las pérdidas de todos los equipos implicados pueden llegar a los 30.000 de euros. Además, señala directamente al contrato personal que Javier Tebas ha firmado con CVC y que le perpetúa en la posición de presidencia de esta operación durante al menos siete años, continúe o no siendo el máximo dirigente de LaLiga. En añadidura, Rubiales matiza que en los contratos firmados existe una cláusula llamada de retroceso en la que se explica cómo se podría devolver el dinero por parte de los clubes que hagan uso de él en caso de que se considere ilegal el acuerdo firmado como ellos pretenden.

