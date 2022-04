La dolorosa consecuencia para Cristiano Ronaldo tras el incidente con un niño con autismo

En Inglaterra todo el mundo habla de Cristiano Ronaldo. El incidente que protagonizó en la derrota del Manchester United contra el Everton le ha traído una consecuencia inesperada. Según recoge The Sun, Save the Children no contará a partir de ahora con el futbolista portugués como embajador.

El delantero luso rompió el móvil de un aficionado cuando enfilaba el túnel de vestuarios. Después se supo que el seguidor era un niño de 14 años con autismo. La madre del menor habló con Liverpool Echo sobre lo sucedido y también publicó las fotografías de cómo quedó la mano de su hijo y el teléfono.

Tal y como publica el tabloide británico, Save the Children trabaja para que los niños de todo el mundo se sientan seguros y sanos, además de que dispongan de la opción de poder estudiar. Según la organización, la actitud de Cristiano a tenor de lo sucedido no cuadra con lo que ellos promueven.

Cristiano Ronaldo durante su partido de la Premier League contra el Everton Reuters

Esto después de que el propio Cristiano Ronaldo pidiese perdón públicamente por este capítulo desagradable para todos, en especial para él. Un jugador que durante toda su carrera ha sido la viva imagen de cómo ayudar a los más pequeños y más desfavorecidos.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió el internacional portugués en Instagram.

'Indultado' en el United

Mientras la investigación policial sigue su curso, en el Manchester United no van a castigar a un Cristiano que, como ya se ha señalado, ha pedido perdón por lo que hizo. Desde el club de Old Trafford se mostraron abiertos a ayudar en todo lo que estuviese en su mano: "Estamos al tanto de un presunto incidente después del partido de hoy en Everton y el club cooperará con cualquier investigación policial".

Sin embargo, en la entidad de Mánchester entienden que Ronaldo se arrepiente y cierran así este oscuro capítulo, según señala también The Sun. La que no parece perdonar a la estrella lusa, al menos por el momento, es la madre del niño con autismo.

"Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso. Estaba llorando, estaba conmocionada, Jacob estaba en completo shock, es autista", explicó Sarah Kelly a Liverpool Echo.

Sarah Kelly señaló también que "Ronaldo es un ídolo". Sin embargo, como madre sentenció lo siguiente: "Entendería si Jake lo estuviera agitando en su cara, pero no estaba cerca de su cara, estaba en el suelo revisando su herida. Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así es como lo veo como mamá".

